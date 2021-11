L’otorinolaringoiatra e l’archeologo esperti di miocarditi

Ci segnalate un articolo di Natural News ripreso in Italia da Maurizio Blondet, dal titolo:

OLOCAUSTO: la miocardite indotta da vaccino nei bambini ha un tasso di mortalità del 50% in cinque anni

L’articolo sta diventando virale poiché si parla sempre più insistentemente di vaccinazioni contro la COVID-19 nei bambini. E così chi sulle notizie di disinformazione ha costruito la propria narrazione deve trovare fonti che confermino quanto già detto in precedenza.

Riporta Blondet:

Il dottor Anthony Hinton, un chirurgo consulente con 30 anni di esperienza lavorativa per il Servizio sanitario nazionale (NHS) del Regno Unito, ha avvertito che la miocardite correlata al “vaccino” del coronavirus di Wuhan (Covid-19) ha una mortalità del 20% tasso nei bambini dopo due anni e un tasso di mortalità del 50% in cinque anni.

In un tweet, Hinton ha spiegato che la miocardite virale “non è lieve”, aggiungendo che “è un muscolo cardiaco morto”.

La prima informazione che siamo andati a verificare è il tweet del dottor Anthony Hinton, per vedere cosa avesse riportato come fonte della sua affermazione. Il tweet del dottor Hinton risale al 20 otttobre 2021 e non riporta nessuno studio:

Hinton scrive:

Viral myocarditis results in 2 in 10 people dead after 2 years and 5 in 10 after 5 years. It’s not mild. It’s dead heart muscle.

Riprendendo il post di un altro soggetto, Neil Oliver, che dice:

You can’t have “mild myocarditis” – in the same way you can’t be “a little bit pregnant”.

Hinton è un otorinolaringoiatra, immagino che Oliver sia perlomeno un cardiologo, e invece apro il suo profilo e scopro che si tratta di un archeologo. Ma davvero dobbiamo dare voce a chiunque nel dibattito (inesistente, se non per quelli a cui fa comodo la confusione sul tema) pandemico?

Oliver è un archeologo scozzese, contrario ai lockdown, contrario ai vaccini per bambini contro COVID-19, concorde con chi paragona distanziamento sociale e Green pass alle misure della Germania nazista. Un’ottima fonte priva di pregiudizi da usare come riferimento medico, non trovate?

Per cui abbiamo un otorinolaringoiatra che senza aver pubblicato nulla in merito e senza specifiche competenze ritwitta un presentatore televisivo e archeologo per confutare quanto invece sostenuto dall’FDA. Siamo sicuri che tutto questo sia corretto?

La cosa che fa un po’ sorridere è che subito sotto al tweet di Oliver troviamo questo:

Ovvero:

Questo (che lei afferma) non è vero, (firmato) un cardiologo

Ma anche senza voler smontare le fonti scelte da Natural News, andiamo a vedere i numeri che vengono riportati. Come traduce Blondet:

La rivista medica dell’American Heart Association Circulation spiega che la miocardite provoca un tasso di mortalità del 56% in 4,3 anni. La miocardite a cellule giganti ha avuto un tasso di mortalità dell’80% in cinque anni.

È vero, ma si tratta di un testo del 2006 che su quel dato riporta una fonte del 1995 (A clinical trial of immunosuppressive therapy for myocarditis – Mason JW, O’Connell JB, Herskowitz A, Rose NR, McManus BM, Billingham ME, Moon TE). Non numeri proprio aggiornatissimi, e comunque la parte in cui vengono citati nel 2006 riguarda proprio la “storia” della miocardite e dei suoi trattamenti negli anni. Quindi non lo stato dell’arte attuale sulla patologia. Sfruttare dati antichi, e i pareri di un otorinolaringoiatra e un archeologo per parlare di una materia così complessa come la medicina, è profondamente sbagliato.

Non sono un medico, e non ho fatto leggere quanto sopra al nostro medico di redazione, il dottor Arina, perché ritengo che quest’articolo non ne avesse bisogno: non sto confutando nulla perché nulla era stato detto dalla fonte principale scelta da Blondet. Il mio piccolo articolo è solo materiale per farvi riflettere su quanto senso abbia continuare a seguire chi ha dimostrato di non essere interessato a fatti confermati, ma solo a opinioni.

Ah dimenticavo, se non bastasse quello sulla pandemia Blondet nel suo articolo sfrutta anche il complottismo su Biden, che quando viene citato viene definito:

il falso “presidente” Joe Biden

Non credo sia necessario aggiungere altro.

