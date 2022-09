Il “pacco” da Brt

Ci avete segnalato una mail che sta circolando in questi giorni, o meglio ci state segnalando il solito tentativo di truffa, che abbiamo già visto con modalità simili ma diverse. Come sempre ne parliamo poiché, se queste mail truffa circolano, è perché qualcuno che ci casca c’è sempre.

La mail che ci avete inoltrato è questa:

Il messaggio della mail, per chi avesse problemi a leggerlo dall’immagine, riporta:

Non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno che potesse firmare la ricevuta di consegna.

Siamo qui per informarti che abbiamo bisogno di una conferma per rispedire nuovamente il pacco

Poi c’è il solito pulsantone con link da cliccare per andare a dare la conferma richiesta. Cliccandolo finiamo su una pagina che riporta quanto segue:

In fondo alla pagina ci sono due loghi che dovrebbero certificare la sicurezza del sito, ma che in realtà sono due immagini reperibili in rete che non dimostrano nulla. Cliccando, l’immagine cambia:

Il codice di tracciamento curiosamente è diverso da quello che era nella mail. Se clicchiamo su Pianifica la consegna:

Ed ecco che un po’ alla volta scopriamo l’inghippo: c’è da pagare, una somma minuscola, che non ci preoccupi più di tanto. Curioso che il pacco avessero tentato di consegnarlo e poi magicamente risulti bloccato presso l’hub.

Se clicchiamo su Pianifica la consegna ora:

Qualsiasi tasto clicchiate non cambia nulla, il passaggio successivo è lo stesso:

E si arriva all’unica informazione a cui sono realmente interessati, il vostro numero di carta di credito:

Se inseriamo i dati richiesti nella schermata qui sopra i signori possono rubarci l’importo che vogliono dalla carta, oltre a fare un vero e proprio furto d’identità. Non fatevi fregare, non cascateci, e siate altruisti: avvertite i meno scaltri, tutti abbiamo un parente o un amico meno avvezzo a queste cose, non lasciate che ci caschi, siate bravi.

