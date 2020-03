Pagamenti INPS ridotti del 50%

Ho ricevuto una segnalazione che ritengo importante, già trattata anche dall’amico e collega David Puente, ma chi me l’ha segnalata mi chiede di fare articolo anche su BUTAC in modo che più gente possibile legga e recepisca il messaggio.

Sta girando una circolare dell’INPS falsa, in cui si sostiene che i pagamenti di marzo saranno in forma ridotta del 50%.

La circolare è questa:

Ne riporto il testo per chi avesse problemi a leggerlo dall’immagine:

Messaggio 1003

Oggetto: pagamento pensioni: nuove modalità per situazione di emergenza.

Con il presente messaggio si comunica che a seguito del protrarsi dell’attuale situazione di emergenza, il pagamento delle pensioni per il mese di Aprile avverrà in forma ridotta del 50%, per poi essere recuperato integralmente nel mese di Agosto.

Esiste una circolare “messaggio 1003”, ma non riguarda alcuna riduzione del pagamento INPS. Non è stata introdotta nessuna misura di questo genere. Il problema, come mi è stato segnalato dal dipendente INPS che mi ha inviato il messaggio, è che la gente ci crede, e affolla uffici e intasa centralini per chiedere come fare per avere la riduzione. Con conseguenti disagi per chi invece ha bisogno dell’INPS per altri motivi.

Evitate di condividere qualcosa se non vi è arrivato da fonte affidabile al 100%. Tutte le bufale che stanno circolando in queste settimane contribuiscono solo a un grave aumento della disinformazione, con conseguenze che vedremo nei mesi a venire. Stiamoci attenti, aiutiamo chi non ha gli strumenti per distinguere tra una notizia falsa e una corretta. Evitiamo di aggredire chi ha diffuso una sciocchezza, aiutiamoli a capire perché non si debba fare.

Sperando davvero che passata quest’emergenza il governo italiano (ma anche quello europeo) riesca finalmente a mettere mano al problema Information Disorder con iniziative su scala perlomeno nazionale, che coinvolgano la cittadinanza il più possibile.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

