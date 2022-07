Come (non) comprare una patente online

Ho preso la patente tanti anni fa, e già all’epoca circolavano racconti su qualcuno che l’aveva presa grazie a funzionari che dietro il pagamento di una somma ti facevano un esame “al telefono”, un compagno di scuola mi raccontò di un esame per la patente di guida sostenuto durante un viaggio in treno. Purtroppo, pur trovando la cosa terrificante, sapevo che esistevano soggetti simili e che c’erano genitori pronti a sborsare anche cifre importanti pur di far passare l’esame al figlio.

Guidare con una patente falsa o per cui non si è sostenuto un regolare esame di guida può portare a una denuncia penale per violazione dell’art. 482 del Codice Penale, reato di falso materiale e uso di atto falso, e si riceve una sanzione amministrativa pari a 5000 euro, oltre all’eventuale sequestro del veicolo.

Perché questa premessa?

Perché oggi tra le segnalazioni una metteva in evidenza questo commento trovato in rete – e che, come ho potuto verificare, viene spammato un po’ ovunque:

Offriamo la patente di guida originale e legale online senza problemi in meno di 7 giorni senza sostenere alcun test o esame. basta sapere come guidare e conoscere le rego9le della strada. il rinnovo, a proposito, non è una perdita di tempo alla scuola guida, nessuna pratica. il processo è sicuro e affidabile al 100%.molte persone attualmente beneficiano di questo servizio espresso. per maggiori informazioni clicca su questo link per scrivermi privatamente. WhatsApp: https: // wa.me/ message/ PR76P3D6NEKBA1 Email: serviziodipatentediguidao@gmail.com

Il commento era pubblicato sotto a un post di una pagina di cui magari parleremo un’altra volta, pagina che evidentemente non fa alcuna moderazione sotto ai suoi post, infischiandosene se sono terreno di caccia per truffatori vari.

Il link del commento rimanda a un profilo Whatsapp che si chiama:

Führerschein Identität und Verwaltungsdokumente

Tedesco che tradotto sta per patente, documento d’identità e documenti amministrativi. Il numero di telefono a cui è associato quel profilo è il +49 176 94965632, un numero appunto tedesco. Cercandolo in rete lo trovo insieme ad altri denunciati per scam e truffe varie. Ho tentato di simulare di essere un potenziale pollo da spennare, ma – pur essendo ancora attivo il numero – in due ore nessuno mi ha risposto, ho anche tentato di chiamarlo, sempre senza risposta: mi piacerebbe sapere come finalizzano la truffa. Cercando in rete si trovano diversi utenti che spiegano che la cifra richiesta per ottenere la patente si aggira sui 1200/1500 euro (a volte dollari) e che le richieste a volte arrivano all’IBAN della potenziale vittima, e altri dati tali per cui il truffatore potrebbe riuscire anche a effettuare un furto d’identità. Io spero che le autorità intervengano, magari bloccando le utenze telefoniche relative a questi truffatori.

A noi è stata proposta una cifra più bassa, solo 700 euro (di cui 400 in acconto e 300 a saldo) e sette giorni lavorativi per una patente nuova di zecca senza nessun esame.

Metto qui in chiaro le immagini della chat che ho avuto con il numero tedesco, chat che si conclude con un numero italiano (che sostengono essere di un funzionario della motorizzazione di Bari).

Purtroppo il telefono usato per messaggiare con i nostri amici truffaldini ha problemi con gli screenshot pertanto quelle che vedete sopra sono foto scattate con un altro telefono. Quello che conta è che il contatto tedesco, dopo essersi accertato che nominalmente sappiamo guidare ed essersi assicurato che ci vadano bene le condizioni proposte, ci rigira a quello che chiama “il nostro responsabile della motorizzazione di Bari”, responsabile con cui dovremmo comunicare tramite ulteriore link WhatsApp che corrisponde a un telefono italiano (e a un indirizzo di posta elettronica su Gmail). Non trovo purtroppo informazioni sul titolare del numero di telefono italiano, è curioso però che invece cercando il nome presente nella mail l’unica cosa che trovo sia il profilo di una escort tedesca.

Girerò il numero di cellulare italiano alla polizia postale sperando che intervengano in qualche maniera, ma conscio che probabilmente nessuno mi farà più sapere nulla.

In Germania si sono occupati della stessa truffa qui.

Non possiamo aggiungere altro se non un invito alla prudenza, ma se siete gente che spera di fare la patente senza esame la prudenza l’avete già abbandonata da tempo.

