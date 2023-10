Il ponte sull’A10 e l’allarmismo da punire

C’è un video che circola sui social da una settimana, circola e – anche se sono già state date sufficienti informazioni in merito – non viene rimosso dalle piattaforme su cui ha avuto più visualizzazioni, come TikTok.

Nel video si vede un ponte su un’autostrada (la scritta in sovraimpressione sostiene sia un ponte sull’A10 all’altezza di Varazze) su cui transitano delle auto, e all’improvviso si vede del materiale, calcinacci e polvere, cadere di sotto.

Il video viene diffuso da diversi utenti, a noi è stato segnalato sul profilo di @gennraio.dignita.poverta che lo diffonde con l’invito a farlo girare. Nei commenti, a parte qualche persona dotata di spirito critico:

tutti vedono la polvere che cade sotto l’autostrada, ma la persona che ci sta sopra è la butta, non la vede nessuno?!!?

ci sono 2 persone sul ponte che buttano giù qualcosa

Su quel ponte stanno rifacendo le solette centrali !!!! Ci passo tutti i giorni è a Ceriale Sono lavori in corso !!!!!

La maggior parte degli utenti si allarma:

è da chiudere immediatamente.. chi è vicino è tenuto ad avvisare subito la polizia stradale..

Ma possibile che solo in Liguria c’è ogni giorno un ponte che sta a pezzi ??

Contattare i carabinieri la polizia…

E vero sta a crollare si vede come passano i camion che c’è della polvere

spero che si prenda seriamente un provvedimento prima che succeda qualche tragedia

Avrei paura di viaggiare sopra questi ponti così alti anche xke di manutenzione ne fanno poca e crollare un ponte ci mette poco

Fatelo vedere al ministro delle infrastrutture quello che sta succedendo perché quando si costruiscono ponti poi si deve fare manutenzione altrimenti

Il video, su questo profilo, ha quasi 5 milioni di visualizzazioni. È caricato da sei giorni, e Gennaro che l’ha condiviso non ha nessuna intenzione di rimuoverlo dalla sua bacheca, visto che gli altri video, se ne hanno molte, arrivano a 130mila views.

Gennaro purtroppo andrebbe sanzionato dalle autorità per procurato allarme, dico purtroppo perché siamo in un Paese dove le cose, se mai succedono, avvengono con una lentezza estenuante. L’unica cosa buona è che per fortuna, ben prima di noi, sono arrivate testate giornalistiche della zona – come Genova Today – a spiegare i fatti usando il comunicato stampa di Autofiori, la società che ha in gestione quel tratto di autostrada, che comunica:

In relazione al video attualmente diffuso su alcuni canali social da cui sembrerebbero cadere alcuni calcinacci dal viadotto Ceriale lungo la autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e Albenga precisiamo che siamo in presenza di un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli ove sono in corso le operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli (idrodemolizione) ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza.

Quello che vediamo, come qualcuno aveva appunto spiegato nei commenti, non sono calcestruzzi che cadono dal ponte in maniera incontrollata, ma si tratta di residui di lavori in corso che vengono gettati, sotto il controllo degli addetti, per pulire la sede stradale.

Il fatto che a distanza di sei giorni dai chiarimenti Gennaro ancora non abbia rimosso quel video è la dimostrazione pratica che chi condivide contenuti online non si sente responsabile di alcunché, poco conta che si tratti di diffamazione o procurato allarme.

