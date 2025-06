La preghiera che annulla la programmazione della ghiandola pineale

Una lettrice ci ha segnalato un sito e un video. Il tema, come avrete capito fin dal titolo, è la fuffa religiosa: fuffa che può colpire persone facilmente suggestionabili, e fare anche grossi danni.

Partiamo dal sito che diffonde il video: guidasacra .com, registrato in forma anonima il 31 maggio 2025, quindi pochissimi giorni fa. Già questo è un primo segnale che merita attenzione: un sito registrato in forma anonima da pochi giorni, che cela completamente chi lo gestisca, non è un sito affidabile.

Passiamo poi al video. Avrei voluto darvi la trascrizione di quanto viene detto, ma la truffa parte da subito, visto che a inizio video ci sentiamo dire:

Rilassarvi e prestare molta attenzione perché nei prossimi due minuti e 28 secondi…

Danno quindi a intendere che il contenuto duri solo pochi minuti, quando in realtà supera i 25 minuti di aria fritta. 25 minuti che servono a un unico scopo: convincervi della bontà di questa fantomatica preghiera. Durante questo tempo veniamo portati per mano in un viaggio che parte da Gerusalemme per arrivare a parlare di Tesla, telefoni cellulari, ghiandole pineali e Vaticano cattivo.

Il video è un classico esempio di marketing truffaldino basato su pseudospiritualità e narrativa complottista, con tutti i cliché del caso: manoscritto segreto nascosto dal Vaticano, miracoli certificati solo da aneddoti, complotti nazisti, ghiandole pineali sabotate dai cellulari, Tesla che voleva connettersi a Dio e finisce povero per colpa delle frequenze. E poi ovviamente il colpo di scena: solo pagando si potrà accedere alla formula magica che guarirà le nostre malattie, svuoterà i magazzini di Amazon e riempirà il vostro conto in banca.

La truffa più bella è la barra di progresso del video: nei primi 40 secondi scorre velocissima, facendovi credere che il video sia davvero breve. Poi rallenta, e il video continua ben oltre. Tutto studiato per tenervi lì incollati. Soggetti altamente suggestionabili, religiosi ma anche superstiziosi, complottisti per ignoranza o gente disperata in cerca di soluzioni miracolose diventano il bersaglio perfetto. Gente che è disposta a tutto pur di risolvere le proprie magagne in maniera facile e veloce, anche spendere 28 euro per una preghiera trovata online.

Solo arrivati verso la fine del video troviamo il link per comperare la preghiera; vi evito di dover perdere tutto quel tempo, l’ho fatto io per voi.

Si arriva qui:

Purtroppo di soggetti su cui questo genere di narrazione può fare presa, nel nostro Paese, ce ne sono tanti. Specie dopo la pandemia, che ha portato moltissime persone con scarsa alfabetizzazione digitale e scientifica a utilizzare gli strumenti digitali con più frequenza e, viste quante truffe circolano in rete, a cascare in queste trappole.

Nel caso specifico, perlomeno, abbiamo il nickname di chi porta avanti la truffa: Prime Core Digital, un creator sulla piattaforma brasiliana HotMart che vende corsi di frequenze curative, e appunto la preghiera perduta.

Nelle righine in piccolo ci viene detto:

Facendo clic su “Acquista ora” dichiaro di (i) comprendere che Hotmart sta elaborando questo ordine per conto di Prime Core Digital e non ha alcuna responsabilità per il contenuto e/o il controllo su di esso; (ii) accettare quelli di Hotmart Termini di Utilizzo, Politica sulla Privacy e altre politiche imprenditoriali e (iii) sono maggiorenni o autorizzati e accompagnati da un tutore legale.

Per cui si stanno parando il culo dicendoci di non contattare loro se non ci riterremo soddisfatti: loro non hanno colpe, se non quella di ospitare un creator di contenuti digitali dalla dubbia moralità.

Concludendo

Chi promuove contenuti come questo gioca con la fragilità umana, mescolando spiritualità, paura e speranza per riuscire a vendere fuffa a caro prezzo. Dietro le promesse che vengono fatte nel video si cela un semplice meccanismo commerciale: creare urgenza, per rimuovere ogni possibile dubbio e convincerci che stiano per venderci un miracolo.

Ma ovviamente non ci sono preghiere perdute che faranno magicamente piovere soldi su di noi, come non c’è un Marco Rinaldi o un Padre Filippo (il religioso che avrebbe ceduto a Marco Rinaldi la preghiera durante un viaggio a Gerusalemme). In compenso la preghiera perduta può fare un miracolo: rendere ricco il truffatore che l’ha ideata. Non aiutatelo a risolvere i suoi problemi economici, pensate ai vostri.

Non crediamo di poter aggiungere altro, se siete però curiosi del testo che abbiamo scaricato scriveteci, sarà un piacere rigirarvelo.

maicolengel at butac punto it

