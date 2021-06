La proteina spike e Robert Malone

In rete nelle ultime settimane è stato tutto un fiorire di immunologi con la laurea presa all’università della strada e virologi laureati all’università della vita con la specializzazione trovata nella busta dei lupini salati.

Molti di questi luminari da internet stanno cominciando a far circolare le parole di tal Robert Malone (che, con un nome così, credevo fosse un attore di film porno).

Robert Malone è un personaggio che, nella sua bio, si definisce tra le altre cose l’inventore dei vaccini a mRNA. Addirittura sua moglie ha scritto un lungo articolo su Linkedin per rivendicare questa paternità. In realtà, cercando in rete, si scopre che è vero che alcuni degli studi su cui si basano i vaccini a mRNA hanno anche la sua firma, ma da qui a definirlo “inventore dei vaccini a mRNA” ce ne passa. I suoi studi pubblicati nel campo risalgono alle fine degli anni Ottanta del secolo scorso e l’inizio degli anni Novanta. Dopo nulla più. Ma da nove mesi ha fatto diffondere ovunque l’affermazione che lui è l’inventore. A me queste cose indispongono. Se sei davvero colui che ci ha portato alla scoperta dei sistemi su cui si basa quel tipo di vaccino saranno gli studiosi a dirlo, non tu stesso ad auto-appuntarti quella medaglia. E invece…

Ma vabbè, non è questo che ci interessa. Su un sito – che viene definito un “nuovo social network” – è apparso un articolo che si presenta così:

Credo che la doppia data stia a indicare che l’articolo (l’intervista che Google continua a sopprimere) sia una traduzione di un pezzo di Joseph Mercola, e già così la cosa indispone. Mercola è il guru della fuffa medica in USA. E purtroppo basta una veloce ricerca in rete per confermare l’intuizione. Siamo di fronte a un’intervista fatta da un famosissimo venditore di aria fritta. Uno che sulla pseudomedicina ha fatto i miliardi.

Nell’intervista Malone ripete la stessa cosa che sta dicendo da alcune settimane, ovvero che la proteina spike sarebbe una citotossina bioattiva pericolosa per il corpo umano.

Ma davvero la proteina spike è tossica?

Come ben sapete io non sono un medico, e il nostro dottor Pietro Arina è al momento in vacanza. Ma non c’è bisogno di disturbare lui. Perché Reuters ha già fatto fact-checking di questa notizia. Spiegando chiaramente che si tratta di una cavolata.

Reuters porta la voce di alcuni esperti per spiegare meglio i fatti, dal parere degli specialisti del Meedan Digital Health Lab, alle infografiche di Sabina Vohra-Miller fino al parere di Anna Durbin, professore della John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Vi cito direttamente le parole di quest’ultima:

“Quando sei vaccinato, le tue cellule usano l’mRNA (o il DNA del vettore di adenovirus) per produrre la proteina spike nelle tue cellule. Le tue cellule “mostrano” al tuo sistema immunitario la proteina spike e pezzi della proteina spike. La proteina spike non uccide quelle cellule, non è citotossica.“

Non credo di dover aggiungere altro.

Ah no, scusate, un misero consiglio non richiesto: chi vi spaccia interviste fatte da Joseph Mercola come fossero scienza, senza spiegarvi chi sia Mercola, non è persona affidabile. Probabilmente siamo di fronte a soggetti che campano anch’essi con varia pseudomedicina. Gente che si spera si estingua, prima o poi.

