Censurate le proteste (del 2022) a Bruxelles?

Nelle scorse ore su X (ma ci risulta anche su TikTok) ha cominciato a circolare l’ennesimo video di disinformazione.

Questo:

Il video, brevissimo, mostra una folla manifestante, e il testo in sovraimpressione riporta:

In 50.000 a Bruxelles contro le derive liberticide dell’UE

Ma i media italiani non dicono nulla…

Il video è attualmente in circolazione. Peccato che la protesta a cui si fa riferimento, realmente avvenuta, risalga a gennaio 2022, il 22 gennaio per essere precisi. Una semplice ricerca rivela che alcuni media italiani riportavano la protesta senza alcuna censura.

Il Fatto Quotidiano, 23 gennaio 2022:

Bruxelles, in 50mila alla manifestazione no vax contro le restrizioni anti Covid: scontri e assalto alle sedi Ue. 70 arresti e 15 in ospedale

Euronews, 23 gennaio 2022:

Bruxelles: protesta No Green pass finisce in rivolta

Agenzia DIRE, 24 gennaio 2022:

A Bruxelles si scatena la violenza no vax: aggredito giornalista della Dire

Il Riformista, 23 gennaio 2022:

Proteste no vax a Bruxelles, migliaia in piazza contro restrizioni anti Covid: scontri e assalti ai palazzi delle istituzioni

Su RaiNews purtroppo l’archivio dei TG non ci fa andare più indietro di febbraio 2022, ma comunque il 13 febbraio 2022:

Dopo Parigi i ‘Convogli della libertà’ puntano a Bruxelles

97 arresti e 513 multe per le proteste no vax di ieri nella Capitale francese

Non c’è stata censura sulle proteste che si sono svolte in mezza Europa (Italia inclusa). Chi diffonde questi video dando a intendere che i media non riportino queste notizie lo fa per convincere i propri seguaci che ci sia un qualche tipo di complotto per tenerli all’oscuro di quanto avviene, ma si tratta appunto di disinformazione.

Questi individui contribuiscono alla disinformazione e dovrebbero essere responsabilizzati, perché sono avvelenatori di pozzi. Un conto è pensarla diversamente e voler legittimamente esprimere la propria opinione, un conto è raccontare bugie per cercare plauso e sostegno.

