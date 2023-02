Robert F. Kennedy, i feti e i vaccini

In svariate bacheche legate ai movimenti antivaccinisti sta circolando uno spezzone di un’intervista a Robert F.Kennedy, qui ad esempio la condivisione di una degli esponenti dei Guerrieri ViVi:

Il testo che viene riportato dall’intervista è questo:

A cui segue questo commento:

Siamo di fronte al peggior tipo di disinformazione, quella che fa leva su paura e irrazionalità. Kennedy in realtà non dice quella frase. Innanzitutto portiamo alla vostra attenzione che il video che viene fatto circolare oggi risale al 15 giugno 2020, ed è stato rimosso da YouTube da tempo, ma è possibile trovarne tracce in rete. La frase, erroneamente attribuita a Kennedy, viene invece detta da Theresa Deisher, fondatrice di una minuscola azienda che si chiama AVM Biotechonology, dove AVM sta per Ave Maria.

La frase completa è questa:

And you know what’s really alarming is the lack of outcry over human babies born alive at five to six months old so that their hearts can be obtained beating. And they have to be beating to be used in the research that’s being done.

If the heart has stopped beating, it’s not useful. You cannot use it.

And so these babies are delivered alive, and their hearts cut out without anesthesia.

I wouldn’t do that to a mouse….