Gli “effetti collaterali” di ByoBlu

Il 28 marzo ByoBlu pubblica, a firma Massimo Del Papa, un articolo che titola:

ROBERTO CANEPA, PADRE DI CAMILLA, È MORTO PER “EFFETTO COLLATERALE”

L’articolo uno s’immagina che ci racconterà di come sia morto il povero e giovane papà di Camilla Canepa, portando magari prove delle affermazioni che vengono fatte. Questo è lo screenshot della pagina dell’articolo, con evidenziata in rosso la parte in cui si parla di ciò che dà il titolo all’articolo.

Un articolo che titola in un modo e che sfrutta il decesso di una persona per parlare d’altro, onestamente, è un articolo che non vorrei leggere. Perché è chiaro che, come già visto in precedenza, si sta facendo leva sulla paura (in questo caso della morte) per aggiungere altri elementi a quest’opera di propaganda antivaccinista che vediamo portare avanti da dicembre 2020.

Vedete, se l’articolo si limitasse a parlare della morte del povero papà di Camilla Canepa e magari cercasse di fare ulteriore chiarezza su come e perché sia morta sua figlia, io capirei. Invece quei due decessi sono solo il pretesto per diffondere disinformazione. Disinformazione senza fonti, o meglio senza linkare alcunché, perché tanto su ByoBlu sanno che il lettore medio si fida, anzi probabilmente sanno che il sito è letto da pochi rispetto ai tanti che vedono ByoBlu in TV, dove ovviamente le fonti si omettono visto che tanto non sono immediatamente raggiungibili.

Un anno di reazioni avverse negate , occultate, falsamente accolte dall’AIFA che regolarmente le lasciava perdere nell’oblio, pur trasmettendole all’EMA europea che poi avrebbe dovuto rendere atto della situazione . FALSO – Nessuno ha mai negato, e difatti vengono raccolte usando tutti gli strumenti a disposizione, le segnalazioni di possibili reazioni avverse. Solo che proprio per questo occorre fare particolare attenzione, visto che chiunque può segnalare qualsiasi cosa.

– Nessuno ha mai negato, e difatti vengono raccolte usando tutti gli strumenti a disposizione, le segnalazioni di possibili reazioni avverse. Solo che proprio per questo occorre fare particolare attenzione, visto che chiunque può segnalare qualsiasi cosa. Quando Franco Bechis ha riferito che i morti di Covid puro e semplice, senza altre patologie, non raggiungevano il 3% del computo ufficiale, lo hanno trattato da bandito, l’ Ordine dei Giornalisti ha aperto uno dei suoi provvedimenti punitivi . MALINFORMATION – Anche volendo prendere quella percentuale per buona va precisato che la maggior parte di coloro che muoiono per morte naturale ha comunque almeno una patologia in corso. Di persone sopra una certa età senza patologie praticamente non ne esistono, che si tratti di problemi alimentari, respiratori o circolatori, praticamente tutti abbiamo qualcosa che un medico può diagnosticare. Quindi è normale che la maggioranza dei deceduti oltre alla COVID avesse anche altre patologie, ma va spiegato che con quelle avrebbe potuto campare tranquillamente per anni .

. – Anche volendo prendere quella percentuale per buona va precisato che la maggior parte di coloro che muoiono per morte naturale ha comunque almeno una patologia in corso. Di persone sopra una certa età senza patologie praticamente non ne esistono, che si tratti di problemi alimentari, respiratori o circolatori, praticamente tutti abbiamo qualcosa che un medico può diagnosticare. Quindi . …lo stesso Iss , in un documento ufficiale dello scorso aprile, mettesse in guardia dagli effetti a lungo termine dei vaccini, definendoli pressoché sconosciuti e, allo stato, inimmaginabili. SENZA FONTE – Il nostro ISS non ha mai sostenuto che siano inimmaginabili gli effetti a lungo termine dei vaccini anti-COVID. Ma comunque l’autore dell’articolo dovrebbe fornire una fonte sul sito di ISS che dimostri quanto racconta.

– Il nostro ISS non ha mai sostenuto che siano inimmaginabili gli effetti a lungo termine dei vaccini anti-COVID. Ma comunque l’autore dell’articolo dovrebbe fornire una fonte sul sito di ISS che dimostri quanto racconta. …il CEO di Pfitzer, Albert Bourla, si è concesso una uscita terrificante: in queste prime tre dosi non sappiamo precisamente cosa abbiamo messo, ma con le prossime andrà meglio. FALSO – Il CEO di Pfizer non ha affermato quanto riportato, e difatti anche su questa frase ByoBlu evita qualsivoglia fonte. Come ricordiamo sempre sta a chi fa un’affermazione dimostrarne l’autenticità. Bourla non ha mai detto che “Non sanno cosa abbiano messo nei vaccini”, ma a Massimo Del Papa evidentemente fa comodo che voi lo crediate.

Arriverà il giorno in cui i parenti di chi ha creduto alle bufale diffuse da ByoBlu e compagnia cantante decideranno di chiedere conto a chi ha disinformato causando danni anche gravi. Fino a quel momento resteremo sulla sponda del fiume a osservare le acque.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.