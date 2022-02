Roger Hodkinson e la disinformazione costante

Ci risiamo, ecco un nuovo (o meglio un sequel di se stesso) guru che fa dichiarazioni che tutta la frangia negazionista della pandemia può ritwittare, come la nostra amica Francesca “LadyOnorato” Donato:

Al di là di cosa ne pensi io o voi, il fatto che ad accuse gravissime come questa – mosse da diversi medici nel mondo – non segua alcuna indagine a carico dei responsabili, dovrebbe spingere chiunque ad interrogarsi.

Lady Onorato, come tanti altri, con quelle parole condivide un breve video che arriva dall’estero, questo:

Nel video vediamo il dottor Roger Hodkinson rilasciare l’ennesima dichiarazione alla stampa. Dico l’ennesima perché il dottore non è nuovo a questo genere di brevi conferenze lampo in cui racconta la propria personale opinione su pandemia, vaccini e quant’altro gli passi per l’anticamera del cervello.

Il dottor Hodkinson è tra i tre medici canadesi che stanno accompagnando i camionisti nella protesta che dura ormai da settimane. Al minuto 1 e 49 secondi di video diffuso da LadyOnorato, Hodkinson afferma che:

La scienza ha stabilito che c’è un consenso stragrande che niente ha funzionato, niente poteva funzionare, niente funzionerà. Questo include le vaccinazioni che non solo sono sperimentazioni inutili e non testate ma stanno effettivamente uccidendo le persone. Voglio sfruttare questo momento per puntare il dito direttamente alla causa principale del perché siamo tutti qui oggi, che non è il governo, no, siamo noi medici, che siamo stati intimiditi dai nostri ordini sia a livello provinciale che internazionale. Se i medici non fossero stati intimiditi dagli ordini stessi che dovrebbe proteggere voi da me, se fossero stati autorizzati a parlare con la loro mente, senza la minaccia di perdere il loro reddito e le loro posizioni, allora a un paziente come (potreste essere) voi o io, in un ambulatorio con la porta chiusa potrebbe esser detta la verità. La verità! Gli (ai medici) è stata negata la possibilità di farlo, quella possibilità che avevano sa secoli. I due principi di etica medicale sono stati calpestati da questo governo. Prima non nuocere e poi il consenso informato. Prima è stato calpestato il non nuocere; i decreti (del governo) hanno ucciso, come abbiamo sentito, più persone, molte più persone di quante ne abbiano salvate. Poi il consenso informato, mi spiego, come puoi dare il consenso informato se tu non sei stato informato? E a noi sono state negate intenzionalmente informazioni dagli ordini che dovrebbero proteggerci. Quindi dico questo

per concludere: gli ordini di medici e chirurghi in tutto questo paese e internazionali sono

co-cospiratori con il governo in omicidi sanzionati dallo stato. grazie

Questo è il breve monologo che Lady Onorato ha riportato. Non una prova, non una fonte. L’unica voce è il medico stesso, che immaginiamo abbia grande autorevolezza in Canada. Pertanto lo siamo andati a cercare.

La prima cosa che scopro è che a metà dello scorso decennio il dottore aveva aperto un’attività ritenuta un sistema per raggranellare soldi facili. Sulla carta potremmo sostenere che fosse un’attività meritoria, ma nei fatti no. Mi spiego meglio: il dottore aveva aperto una società che si occupava di fare verifiche a pazienti che ritenessero di aver subito episodi di malsanità. Quindi, in caso la verifica confermasse il caso, li spingeva a fare causa contro il medico presunto colpevole del danno. Come evidenziato da più avvocati l’azienda del medico si faceva pagare cara per la consulenza per poi scaricare il paziente di fronte a difficili battaglie legali. Quindi un medico a cui piaceva guadagnare facendo, in maniera blanda e poco utile, le pulci ai suoi stessi colleghi.

Quando il suo nome è stato affiancato a quello di istituzioni sanitarie canadesi, le istituzioni stesse ci hanno tenuto subito a prendere le distanze, come ha fatto ad esempio l’Alberta Health Services, e si potrebbe dire che anche questo non depone proprio bene per il dottore.

Alberta Health Services has received numerous questions regarding the affiliation of Dr. Roger Hodkinson, who has made numerous public statements critical of the public health measures in place to manage the spread of the COVID-19 pandemic in Canada. — Alberta Health Services (@AHS_media) November 23, 2020

E anche noi ce ne eravamo appunto dovuti occupare a fine 2020, quando lo stesso aveva affermato che la pandemia era una farsa e che sarebbe finita in pochissimi giorni. All’epoca le realtà italiane che riportavano le sue parole (per lo più siti online e blog complottisti) sostenevano fosse il CEO di un’azienda che produceva test per COVID-19, ma era una bugia. Hodkinson all’epoca si occupava di certificazioni di disabilità, e mentiva sul suo stesso sito con un curriculum smentito dagli stessi datori di lavoro che lui citava. Insomma, siamo di fronte a un soggetto dall’affidabilità quantomeno dubbia. Come sia possibile che un europarlamentare italiano lo definisca “autorevolissimo”, ne riporti le parole, e dedichi al soggetto non uno ma ben due tweet mi lascia sconcertato. Due, sì, perché a poche ore dal primo Francesca Donato ha ritwittato con una fonte che è meglio perdere che trovare:

La parole che dovrebbero risultare oggi ancora più vere di ieri sono quelle che a dicembre 2020 prevedevano che la pandemia sarebbe finita il giorno dopo. Una piccola verifica prima di condividerne le posizioni sarebbe stata opportuna.

Donato, sostenendo Hodkinson, sta dando dei truffatori ai medici di tutto il mondo, italiani inclusi. Quanti suoi amici sono medici? Quanti suoi elettori sono medici? Io fossi in questi mi lamenterei un bel po’ di questa generalizzazione del menga senza alcuna prova a supporto.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

