La salute orale e il fisioterapista su YouTube

Abbiamo ricevuto una segnalazione che diceva:

…vorrei segnalare TUTTI i video che hanno per argomento la salute orale, presenti nel canale AlmaPhysio su YouTube Sono un’Igienista Dentale e vi assicuro che tutti i video di salute orale presenti nel suo canale sono fuorvianti, pericolosi per la salute dentale e fanno molto terrorismo psicologico.

Siamo andati a verificare e oggettivamente siamo rimasti sorpresi dal quantitativo di informazioni potenzialmente pericolose che vengono raccontate. Partiamo dalla cosa più importante: seguire i consigli di un fisioterapista per parlare di salute orale è come seguire i consigli di un pedicure per problemi cardiaci. Se avete problemi di salute orale dovete rivolgervi a chi conosce la materia perché l’ha studiata e si è specializzato nel settore, un professionista iscritto all’Ordine dei Medici. Professionista che è esperto di salute orale e che a sua volta dovrebbe evitare di parlare d’altro.

Invece che trattare un video solo abbiamo pensato di fare cosa utile nell’elencare e riassumere le tante informazioni potenzialmente pericolose che vengono dette dal fisioterapista nei suoi video dedicati alla salute orale.

Ricrescita delle gengive

Dice AlmaPhysio:

Le tue gengive possono ricrescere se smetti di infiammarle: togli tutti i grassi saturi e inizia a mangiare una dieta ricca di fibre ricca di vitamina C e ricchissima di licopene, un pomodoro al giorno può fare la differenza ma ovviamente il licopene c’è in tantissime altre verdure e cereali e quindi mangia tantissimi di questi prodotti perché ti faranno assolutamente bene.

L’idea che le gengive possano “ricrescere” grazie alla dieta non è supportata da prove. L’American Academy of Periodontology spiega che il tessuto gengivale perso non può ricrescere senza interventi chirurgici specifici. Certo che una gestione dell’infiammazione che ha causato la retrazione delle stesse può avere effetti benefici, ma non le fa ricrescere, sostenerlo significa raccontare una bugia.

Collutorio e diabete

Dice AlmaPhysio:

Utilizzare il collutorio giornalmente può portare a conseguenze come innalzamento della pressione e sintomi pre-diabetici. Una cosa pazzesca e assurda se si pensa che questa è una pratica incentivata per tenere la bocca pulita per avere dei denti sani.

Lo studio che sostiene che l’uso del collutorio possa portare a sindrome prediabetica è stato fatto su una popolazione di adulti in sovrappeso e obesi che usavano il collutorio due o più volte al giorno. Ma appunto si parla di pazienti obesi che ne fanno un uso esagerato, come riportato su Medical News Today:

There was no association between using mouthwash less than twice per day and the risk of prediabetes or diabetes, the researchers report. These findings persisted after accounting for a number of possible confounding factors, including diet, oral hygiene, sleep disorders, medication use, fasting glucose levels, income, and education levels.

Bicarbonato panacea di mille problemi

Questo è il punto su cui ci vogliamo soffermare di più, in parte perché non è la prima volta che ne vediamo parlare, ma più che altro per i possibili rischi collegati ad un uso sconsiderato di un prodotto come il bicarbonato. La promozione del bicarbonato di sodio come cura universale per una varietà di condizioni domestiche e mediche è esagerata: sebbene abbia molti usi utili, non è una panacea e certe affermazioni vanno inserite in contesti specifici per evitare disinformazione.

Bicarbonato e prestazioni fisiche

È vero che il bicarbonato di sodio può influenzare temporaneamente le prestazioni fisiche tamponando l’acido lattico, ma non è una pratica universalmente raccomandata a causa di possibili effetti collaterali come disturbi gastrointestinali e non dovrebbe essere presentato come soluzione ottimale per tutti gli atleti. Qui uno studio sul Journal of the International Society of Sports Nutrition che spiega gli effetti collaterali dati da un uso frequente per migliorare le proprie prestazioni fisiche.

Bicarbonato e cancro

L’uso del bicarbonato di sodio per migliorare l’efficacia dei trattamenti anticancro è una teoria ad oggi non suffragata da ampie evidenze cliniche sugli umani e può essere pericoloso promuovere tali pratiche senza solide basi scientifiche. Purtroppo tra i follower di AlmaPhysio troviamo tanti citare il metodo Simoncini come prova della validità di quanto sostenuto dal fisioterapista. Ma siamo di fronte a pura disinformazione, il metodo Simoncini uccideva la gente.

Bicarbonato e igiene dentale

L’uso di bicarbonato di sodio come alternativa al dentifricio tradizionale non è così sbagliato, non fosse che il bicarbonato di sodio è privo di fluoro, un ingrediente essenziale per combattere le carie. Il suggerimento corretto sarebbe quello di usare dentifrici che includano tra i loro ingredienti sia il bicarbonato di sodio che il fluoro, se ne trovano in commercio. È però importante avere ben presente che anche se il bicarbonato di sodio è ritenuto generalmente sicuro per l’uso come dentifricio, il suo utilizzo eccessivo può risultare troppo abrasivo e quindi, se usato nella maniera sbagliata, può potenzialmente danneggiare lo smalto dei denti. Sarebbe quindi meglio non sostituire completamente i dentifrici fluorurati con il bicarbonato di sodio, poiché il fluoro gioca un ruolo essenziale nel rafforzare lo smalto dei denti e prevenire le carie.

Invece non esistono studi che dimostrino la sua efficacia per curare malattie come la gengivite o la peridontite, al massimo può contribuire a ridurre le infiammazioni del cavo orale, ma senza curare alcunché.

Concludendo

AlmaPhysio è un fisioterapista; finché si limita alla fisioterapia sarà sicuramente un professionista, ma quando esce dal suo campo per dispensare suggerimenti di carattere medico il rischio è che possa fare danni alla salute di chi lo ascolta.

Ribadiamo quanto già detto più e più volte, se avete problemi di salute non fidatevi di improvvisati guru online, rivolgetevi a uno specialista che prima di darvi possibili cure o terapie vi visiti dal vivo per poter fare una diagnosi che possa aiutarvi. Chi dispensa consigli di salute online dovrebbe limitarsi al proprio campo di specializzazione (nel caso specifico la fisioterapia), seguendo un’etica professionale, oltre ovviamente a riportare fonti delle proprie affermazioni, visto e considerato che non è un medico o un ricercatore. E invece nelle descrizioni dei video di AlmaPhysio troviamo quasi sempre solo e soltanto “consigli per gli acquisti”.

