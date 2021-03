Se il vaccino fosse una cosa così importante…

Un famoso mental coach italiano ha condiviso qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook questo video:

L’ha condiviso con queste parole:

Cosa ne pensate voi di questo sfogo?

La prima cosa che vorrei fare è trattare quanto viene detto nel video: il soggetto inquadrato, che non ho nessuna voglia di identificare, ci dice che se il vaccino fosse davvero una cosa importante si vaccinerebbero prima i ricchi e i potenti. Una classica affermazione da vittimista, da soggetto che si lamenta e si lamenterà sempre di qualcosa. Ma la sua affermazione è insensata, visto che appunto i ricchi e i potenti che sono nelle categorie a rischio e che hanno avuto l’occasione si sono già vaccinati.

Vogliamo fare una mini galleria di qualche personalità che si è vaccinata? Vediamone alcune insieme.

Andrew Lloyd Webber

Il primo di quest’elenco è probabilmente il più famoso compositore e impresario di musical vivente. Ha composto e portato in scena cose come Il Fantasma dell’Opera, Jesus Christ Superstar, Evita, Cats…

Webber non si è solo vaccinato, ma ha partecipato al trial per il vaccino AstraZeneca. Lo mettiamo per primo perché lui il vaccino l’ha ricevuto ben prima che fosse distribuito al resto del mondo, come da suo post sui social:

Just completed the Oxford Covid-19 vaccine trial. I’ll do anything to get theatres large and small open again and actors and musicians back to work. – ALW #SaveOurStages @nivassoc pic.twitter.com/pIcYZJPLps — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 13, 2020

Joe Biden

Sì, anche il neo presidente degli Stati Uniti è stato vaccinato, la prima dose l’ha fatta in dicembre, la seconda l’11 gennaio:

Folks, I just received the second dose of my COVID-19 vaccine — and just like the first dose, it was safe, quick, and painless. I urge everyone to get vaccinated once it’s your turn. Because only together can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/w1m8gEh2iL — Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021

La Regina Elisabetta e il principe Filippo

Sì, anche i reali britannici si sono vaccinati, a proposito di ricchi e potenti, si sono vaccinati sabato 9 gennaio come è stato riportato dalla BBC.

Kamala Harris

Sì, anche la nuova vice presidente è stata vaccinata

On the frontlines of this fight are nurses like Patricia who administered my vaccine yesterday. As the daughter of immigrants from Guyana, Patricia has been working tirelessly to protect and save lives. To Patricia and all the nurses battling this pandemic—thank you. pic.twitter.com/xFmCWI3jRs — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 30, 2020



…e anche il suo predecessore:

Mike Pence

This week, under Operation Warp Speed, we made history with the first Coronavirus vaccine being administered in states all across the Country! Make no mistake about it, it’s a Medical Miracle! pic.twitter.com/iKbgO9TSVK — Mike Pence (@Mike_Pence) December 18, 2020

Nancy Pelosi

Today, with confidence in science & at the direction of the Office of the Attending Physician, I received the COVID-19 vaccine. As the vaccine is being distributed, we must all continue mask wearing, social distancing & other science-based steps to save lives & crush the virus. pic.twitter.com/tijVCSnJd7 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 18, 2020

Sir Ian McKellen

Uno dei primi personaggi noti a vaccinarsi, ha condiviso questo post su Twitter il 17 dicembre:

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

Arnold Schwarzenegger

Uno degli austriaci più famosi al mondo, ex culturista, attore e politico naturalizzato americano. Anche lui si è vaccinato direttamente dalla sua macchina il 20 gennaio.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Sir Patrick Stewart

Attore, comandante dell’Enterprise, anche lui si è vaccinato negli States dalla macchina al Dodger Stadium:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Stewart (@sirpatstew)

Jane Fonda

Anche la mitica Barbarella si è fatta vaccinare, e l’ha detto ai suoi fan su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Fonda (@janefonda)

Elton John e Michael Caine

Le due star britanniche hanno partecipato a un video molto divertente sull’importanza del vaccino. Video in cui vediamo Caine venire vaccinato, dopo un provino a Sir Elton John…

I am proud to join forces with @themichaelcaine to promote the fantastic @NHSEngland #COVIDVaccine program, demonstrating how quick and easy it is to get vaccinated and why it’s so important. Let’s all come together and do our bit in the fight against this wretched disease. pic.twitter.com/Ub7npvyF6U — Elton John (@eltonofficial) February 10, 2021

Oliver Stone

Che ha scelto di farlo mentre girava un documentario in Russia, sfruttando il vaccino da loro prodotto, lo Sputnik V:



E per concludere in bellezza:

Bill Gates

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

Ci sono tantissimi altri personaggi potenti, ricchi e famosi che si sono vaccinati, qui abbiamo fatto una selezione dei primi che ci venivano in mente, giusto per spiegare a quel simpaticissimo soggetto che dà dei coglioni a quelli che si vogliono vaccinare che il coglione è lui. E che lui e il mental coach che ne condivide il video andrebbero sanzionati per la disinformazione che diffondono.

Ma tanto siamo in Italia, e nessuno dirà loro nulla. Anzi il mental coach rafforzerà la sua fanbase a furia di novax che oggi lo stimano alla grande, esattamente come è successo al suo collega Frank che diffondeva negazionismo su COVID-19 già nel 2020.

Che si vergognino per la carenza di spirito critico e l’incapacità di verifica.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.