La monetizzazione con i complotti

Recentemente, grazie a una segnalazione via WhatsApp, sono incappato in un intricato labirinto di affermazioni e narrazioni alternative (che generalmente è un altro modo per dire “senza alcuna prova”), che sembrava aver origine dalla pagina Instagram @mckingmaxx. Pagina che in realtà diffonde contenuti generati da altri. Contenuti che mi hanno portato a una pagina decisamente con più follower: ‘Lo hanno nascosto‘ o ‘Te lo hanno nascosto’.

La Verità

Questa pagina, a sua volta, funge da trampolino di lancio per un blog chiamato “La Verità – Consciencia disruptiva“, che sembra essere uno hub centrale per una serie di teorie del complotto che spaziano da argomenti storici a questioni contemporanee, toccando temi come gli alieni, la fine del mondo, e molto altro.

Al centro di questa rete di contenuti c’è un individuo di nome Sebastian Santisteban che, insieme a Consciencia Disruptiva, sembra aver tessuto una tela di narrazioni speculative, presentate attraverso una serie di libri e contenuti online.

Libri

I nomi Sebastian Santisteban e Consciencia Disruptiva sono associati a una serie di libri e contenuti online che esplorano teorie del complotto e spiegazioni alternative per eventi storici e contemporanei. Hanno una presenza online notevole, in particolare su piattaforme come Instagram e Amazon, e sul loro blog personale. Santisteban è accreditato come autore di almeno 18 opere su Goodreads, con il suo libro più popolare intitolato “Conoscere l’unica verità”, “Know the only truth”.

Il blog

Il blog “Consciencia Disruptiva” ospita una varietà di contenuti a tema cospirativo, con argomenti che vanno dall’esistenza aliena e dalle antiche piramidi al controllo dell’élite e presunte verità nascoste sulle malattie​​. La pagina Instagram “Lo hanno nascosto” è menzionata come una fonte di reel e video, sempre a tema cospirativo, che rimandano al suddetto blog.

Approfondendo appare evidente come Sebastian (o chiunque si celi sotto quel nome) da anni tenti di monetizzare in maniera facile le proprie opinioni. I primissimi libri su Goodreads difatti erano i classici manuali di “crescita personale” scritti per cercare di fare due soldini con chi si fa suggestionare facilmente, ma è evidente che non hanno raggiunto il risultato sperato. A quel punto la scelta è stata ovvia: dalla crescita personale al complottismo il passo è breve. Ed ecco arrivare i 5+1 libri che vengono proposti a 14,99 dollari invece che 44,99.

C’è evidentemente un po’ di confusione sulle valute, visto che troviamo nell’immagine due scritte, la prima il prezzo che sarebbe stato: $44.99EUR, e poi un $14.99RUR, che non è chiaro per cosa stia, si paga in euro o in dollari? E i RUR cosa sono? In teoria si tratta del vecchio codice valuta del rublo russo, che non si usa più dal 1998.

A fondo pagina Sebastian invita chi volesse a fare domande a contattarlo via WhatsApp, e grazie a questo scopriamo che il numero di cellulare fornito rimanda a un’utenza brasiliana. L’utenza è locata a Santa Catarina, in Brasile, sul sito è linkata male quindi il pulsante WhatsApp pare non funzionare, ma sono riuscito a raggiungere l’account collegato, che però finora non ha risposto alle mie domande.

Concludendo

La rete di contenuti creati da Sebastian Santisteban e Consciencia Disruptiva ruota attorno a narrazioni alternative o teorie del complotto senza alcuna prova, con l’obiettivo di suscitare curiosità e monetizzare questo interesse attraverso la vendita di libri e altre offerte online. La reale veridicità e validità scientifica delle affermazioni fatte nei contenuti che diffondono richiederebbe verifiche che onestamente lasciamo fare a voi, noi le riteniamo poco sensate, consci che chi segue un soggetto come Sebastian – o i tanti che in Italia hanno condiviso i suoi video e copiato il suo sistema di monetizzazione – non verrà mai a leggere (o a prendere in considerazione quello che scrive) un sito di fact-checking come BUTAC.

