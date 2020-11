Si spogliano dell’assetto antisommossa…

. .. e si schierano con i manifestanti.

Alle volte sarebbe bello vedere in faccia chi scrive queste sciocchezze condividendo una foto dove tutto è mostrato tranne quanto raccontato. In questo caso la frase usata come titolo e sottotitolo viene da un tweet di Francesca Totolo:

Il tweet pubblicato il 26 ottobre si riferiva alle proteste di fronte alla prefettura di Trieste, dove secondo Totolo e altri come lei (VoxNews, RadioSavana) le forze dell’ordine si sarebbero schierate coi manifestanti.

Ma le cose non stanno affatto così. Di fronte alla prefettura c’era la Polizia di Stato e se non erro la Guardia di Finanza. I primi sono rimasti tutto il tempo con casco e scudo, i secondi, a quanto riporta TriestePrima:

„Diverse anche le provocazioni agli agenti della Digos – “m****e dovete stare con il popolo”, “servi del potere”- a cui è stata poi avanzata la richiesta di togliersi i caschi. Una volta tolti, i manifestanti si sono calmati e gli agenti sono riusciti a liberare lo spazio antistante la Prefettura. Al momento sembra che sia stato ripristinato l’ordine.“

Non erano poliziotti, forse GdF, non si sono tolti i caschi per solidarietà, ma su richiesta e perché comunque non c’era bisogno di tenerli. A parte pochi facinorosi identificati non c’è stato bisogno di caricare i manifestanti che erano perlopiù pacifici commercianti e ristoratori della zona. Caschi e scudi sono da assetto antisommossa, a Trieste sono stati lanciati due fumogeni, hanno cantato l’inno d’Italia e bona… forse non avete chiaro cosa sia una sommossa.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!