Su alcune pagine social sta circolando una foto che ritrae due bambine. Ce l’avete segnalata sulla pagina del “Grande Cocomero” che si appoggia a Mag24 .es per l’articolo, assolutamente inutile, che accompagna la foto.

Il post che circola insieme alla foto recita:

Hanno iniziato da pochi giorni con i cuccioli, ed ecco il tragico risultato…

E la foto oltre a mostrare le facce di queste due bambine riporta il testo:

Siamo già a quota due!

Il tutto per cercare di terrorizzare la gente e spingerla a non fare vaccinare i propri figli. Come tutti i truffatori fanno leva sulla paura dando a intendere cose di cui non sanno nulla.

Guarda caso basta aprire l’articolo su Mag24.es, sito presente nella nostra black list da inizio pandemia, per rendersi conto che siamo di fronte a completi sciacalli. Perché vedete, è vero che negli Stati Uniti sono morte due bambine, una di 9 e una di 11 anni, ma, con l’eccezione dei siti antivaccinisti, nessuno accusa i vaccini di alcunché. Nessuno lo fa perché da nessuna parte è scritto che queste due bambine fossero vaccinate.

Sulle pagine social di parenti delle bimbe si racconta solo come la morte sia stata improvvisa, in un caso nel sonno, nell’altro a causa di un grave attacco d’asma. Esistono raccolte fondi per le famiglie delle bambine, ma anche se tra i donatori alcuni stanno versando denaro convinti che sia stato un vaccino a ucciderle, nessuno dei parenti o degli amici che abbiamo cercato online fa cenno a vaccini o a qualcosa del genere.

Come riportato più volte i malori improvvisi esistono al di fuori della pandemia, uccidono ben più soggetti di quanti crediamo, ma ovviamente se non ci si mette a cercarli sono storie che fanno notizia nelle aree in cui è avvenuto il fatto e basta.

Esistono studi che parlano di queste condizioni, ad esempio è del 2014 quello pubblicato sull’European Heart Journal che titola:

Sudden cardiac death in children (1–18 years): symptoms and causes of death in a nationwide setting

E ancora, nel 2012 il Washington Post titolava:

Genetic tests could explain why some children and teens die unexpectedly

È sempre difficile accettare che la gente, specie i bambini, possano morire così all’improvviso senza che ci siano dei segnali che ci aiutino a prevenire questi decessi, ma è importante comprendere che può succedere. E non ignorarlo, come invece fanno quei vigliacchi sciacalli dietro a pagine come Mag24.Es e Il Grande Cocomero. Oltretutto far circolare la foto di queste due bambine ha solo un effetto: che i genitori delle due povere piccole se la ritroveranno in giro nei mesi a venire.

Da papà vorrei che gli admin che causano questo paghino seriamente per il danno che fanno.

Non credo di dover aggiungere altro.

