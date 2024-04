La paralisi di Bell, Simona Ventura e il VAERS

Una segnalazione che ci avete inviato rimanda a un tweet di un soggetto che da tempo ci ha bloccato l’accesso al suo profilo Twitter (come se servisse a qualcosa), tale Chance Giardiniere. La segnalazione però includeva già uno screenshot, questo:

Il nostro amico Giardiniere nel suo post fa un confronto tra il numero di segnalazioni di paralisi di Bell dopo i vaccini secondo i dati del VAERS, citando una cifra precisa, e un caso attribuito al “freddo”.

Il VAERS, come ben sa chi segue BUTAC da tempo, è un sistema dove professionisti sanitari e i cittadini possono segnalare eventi avversi post-vaccinazione, ma è importante notare – come segnalano già sulla home page del sito del VAERS stesso – che le segnalazioni da sole non significano che l’evento sia stato causato dal vaccino, solo che l’evento è seguito – dal punto di vista temporale – all’inoculazione. Quando si valutano dati come questi, non si può prescindere da un’analisi approfondita che consideri il contesto e i fattori concomitanti, chi lo fa dimostra una mancanza di competenze evidente a chiunque abbia cercato di informarsi un minimo sul tema. Prima di stabilire la correlazione causale, gli esperti devono esaminare attentamente ognuna di queste segnalazioni. Inoltre, e anche questo è precisato in maniera chiara sul sito, i numeri presentate su sistemi come il VAERS devono essere interpretati con particolare cautela, poiché ogni segnalazione è auto-riferita e non necessita di alcuna documentazione a supporto: questo significa che non necessariamente è stata verificata, tantomeno confermata come effetto collaterale causato dal vaccino, e che potrebbe essere inventata di sana pianta.

La paralisi di Bell, come abbiamo già spiegato altre volte, è una condizione che causa improvvisa debolezza o paralisi dei muscoli di un lato del viso. Alcuni studi hanno esaminato possibili collegamenti tra la paralisi di Bell e i vaccini anti-Covid, individuando una probabile correlazione (facilmente risolvibile in poche settimane dalla vaccinazione) che si manifesta principalmente dopo la prima dose.

Giardiniere vuole dare a intendere che la paralisi facciale di Simona Ventura sia stata sicuramente causata dai vaccini, ma senza alcuna prova che la conduttrice si sia vaccinata da poco – tantomeno con la prima dose – è molto probabile che il motivo della sua paralisi facciale sia dovuto ad altro. Come riportato su MSD Manuals:

Le evidenze indicano che alcune cause comuni della paralisi di Bell includono

Quindi dare per sicuro che la causa della paralisi sia un vaccino, come avete appena potuto leggere, è una semplificazione sensazionalista che giusto un soggetto che gode della disinformazione che diffonde – come il nostro “amico” Giardiniere – può fare. Sia chiaro, anche sostenere sia “colpa del freddo” è una di quelle semplificazioni senza alcuna attinenza scientifica, non è il “freddo” a causare una paralisi del viso. Ma siamo in Italia, dove il “colpo d’aria” è ancora considerata una causa di alcuni mali, con conseguente presa per il culo da parte della stampa straniera…

