Stammi Bene – Il podcast

Rullo di tamburi, squilli di tromba, che sia annunciato il podcast. Sì ragazzi, oggi niente bufale, ma un annuncio: habemus podcast! Il 26 gennaio è uscita la prima di dieci puntate del podcast Stammi Bene, realizzato da Unisalute e condotto da me, maicolengel, accompagnato dal medico di BUTAC, il dottor Pietro Arina, che si collega con noi da Londra.

Voi non avete idea di quanto mi sia divertito a registrare il trailer qui sopra.

Il podcast è un progetto di 10 puntate in cui, in ogni episodio, trattiamo un argomento legato alla salute e alla prevenzione medica. L’idea è quella di smontare settimana dopo settimana le tante bufale che circolano in merito all’informazione sanitaria.

Dieci puntate, come potete immaginare, sono solo un inizio: contiamo che il progetto venga rinnovato per una seconda stagione perché – come ben sapete voi che ci leggete quotidianamente – di bufale e disinformazione a tema medico ne circolano a tonnellate, soprattutto perché è un argomento su cui i venditori di olio di serpente riescono a fare lauti guadagni.

In ogni puntata, oltre a me e Pietro, avremo un ospite speciale: nove medici e Valentina Vignali, influencer, modella e giocatrice di basket. Valentina è l’ospite della primissima puntata che è stata pubblicata il 26 gennaio, una puntata dedicata all’endocrinologia in cui ha condiviso con noi la sua esperienza di paziente oncologica, lanciando un importante appello agli ascoltatori.

Ma Valentina è appunto solo la prima ospite dei tanti che affiancheranno il dinamico duo di BUTAC per parlare di tantissimi argomenti diversi.

Tra gli altri avremo il piacere di chiacchierare di salute e prevenzione con due amici storici di BUTAC, Roberta Villa e Salvo di Grazia, anche conosciuto come MedBunker.

Il podcast è realizzato grazie al fantastico lavoro di Twenty8 Studios di Milano. Veronica Ponti, la fondatrice dello studio lo presenta così:

Stammi bene! è un saluto, un augurio che dedichiamo alle persone a cui teniamo perché, semplicemente, ci fa piacere sapere che possano stare bene. Stammi Bene diventa quindi un nome per comunicare il senso di un podcast che vuole parlare di salute con un linguaggio colloquiale, in grado di affrontare temi anche delicati con una dose di leggerezza per portare gli ascoltatori ad affrontare insieme a noi qualsiasi tema. Siamo entusiasti di aver creato un progetto unico insieme al leader di questo settore: l’obiettivo è informare correttamente su un tema importante e delicato come la salute e la prevenzione e siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner ideale non solo per la parte di produzione e creatività, ma anche per la creazione di tutto l’ecosistema di comunicazione dell’iniziativa.

D’altronde il claim di Unisalute è:

Quando si parla di salute, UniSalute risponde

E un podcast dedicato unicamente allo sfatare miti e leggende urbane su salute e prevenzione è perfetto per dare agli ascoltatori tutte le risposte che cercano.

La prima puntata la trovate qui, contiamo sul vostro feedback. Grazie!

In chiusura un immenso grazie a Marta di Twenty8 Studios che in questi mesi di lavoro sul progetto ci ha coccolati, accuditi, tranquillizzati quando era necessario, è stata un aiuto insostituibile…

