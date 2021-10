Il dentista, l’India e le imprecisioni

Ci avete segnalato il tweet di un medico che dopo essersi occupato di denti per anni ora si occupa principalmente di terapie domiciliari anti Covid. Sto parlando del dottor Andrea Stramezzi, che sul suo profilo Twitter, qualche giorno fa, rimandando al suo gruppo Telegram, riportava questo post:

INDIA uno degli stati più popolati al mondo, è stato dichiarato Covid free grazie all’uso di IVM

Al post faceva seguito un link appunto al suo gruppo chiuso Telegram, che qui eviteremo. Il dato ripreso da Stramezzi – senza che su Twitter sia riportata una singola fonte – è però sbagliato. Non esiste traccia di notizie o comunicati stampa che certifichino l’India come Covid free. Esiste un articolo del Times of India che parla di una delle regioni indiane, Utter Pradesh, che secondo i dati governativi sarebbe al 50% Covid free al momento. Ma stiamo appunto parlando di una singola regione, che comunque non è Covid free come sembra voler intendere Stramezzi, ma solo al 50%. Che, sia chiaro, è un grandissimo risultato e ci fa ben sperare, ma non significa affatto che l’India sia fuori dalla pandemia, e più che altro non testimonia che lo sia grazie all’Ivermectina.

Nessuno degli articoli su testate indiane affidabili collega le due cose. Anzi, Times Of India spiega chiaramente che quella dell’Ivermectina è una pericolosa leggenda urbana messa in circolazione per aumentare le vendite del prodotto. L’articolo del 9 ottobre di Times of India titola proprio:

Why and how Ivermectin became a fake COVID cure, and continues to draw attention

Quindi, Stramezzi non solo non è stato sufficientemente preciso nel suo tweet, ma ha voluto attribuire il successo all’Ivermectina senza però avere fonti governative indiane affidabili a supporto della sua affermazione, che viene in parte smentita da una delle testate indiane bilingui più note al mondo.

Io non ho alcuna voglia di aggiungere altro. Sta a chi fa un’affermazione provarla per vera oltre ogni ragionevole dubbio. Il tweet di Stramezzi non lo fa.

