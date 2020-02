Supermercati chiusi per 10 giorni?

Mi avete segnalato che da stamattina sta girando un link decisamente fastidioso, la classica pagina falsa, ma che nell’indirizzo ne imita una vera. Il link inizia con Milano News Today, ma termina con Altervista, ovvero un servizio di blogging gratuito.

Non si tratta di una vera testata, ma del classico blog che va a caccia di visualizzazioni, e lo fa nella maniera più bastarda, con un titolone acchiappaclick che riporta:

SUPERMERCATI: dal 28 Febbraio chiuderanno tutti i supermercati per 10 giorni per il coronavirus

Si tratta ovviamente di una bufala, non c’è nessuna ordinanza di chiusura dei supermercati su Milano, ma un titolone così, nell’ansia da CoVid-19, viene condiviso a manetta. E la gente ci casca e corre al supermercato a fare ulteriore incetta di prodotti di vario genere.

Io spero che Altervista provveda a chiudere il blog Social News quanto prima, e magari che le forze dell’ordine identifichino chi l’ha aperto e lo sanzionino per diffusione di una notizia che può generare allarme nella popolazione.

Condividere link del genere è grave, perché è ovvio che non lo si è aperto e ci si è limitati all’anteprima mostrata sui social, anteprima che è molto più credibile di quanto non sia il sito una volta entrati.

Non credo sia necessario aggiungere altro, se usciranno ordinanze per chiudere attività lavorative come i supermercati stati tranquilli che lo scoprirete dai media tradizionali e non da anonimi blog gratuiti. Ma non credo accadrà nulla di tutto questo: anche in Cina, nelle zone più colpite, i supermercati hanno continuato a lavorare e a ricevere approvvigionamenti regolari.

