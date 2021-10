Sputnik V, AstraZeneca e i tabloid inglesi

Alcuni di voi ci hanno segnalato un articolo apparso sull’AntiDiplomatico:

False notizie su furto russo di AstraZeneca. Le scuse dei media inglesi

Riporta la Redazione dell’AD:

Chissà se qualche media italiano riprenderà la notizia. Intanto,diversi media britannici sono stati costretti a scusarsi per aver fatto eco alle accuse infondate secondo cui il vaccino russo Sputnik V era basato su una formula rubata alla società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.



L’AntiDiplomatico da tempo difende la Russia, sono chiaramente sostenitori del presidente Putin. Anni fa La Stampa li collocava nelle fila del M5S, oggi credo che se dovessimo fare dei paralleli potremmo definirli più vicini alla redazione de La Verità che ad altro. Ma poco conta, difendono da tempo la Russia e condividono disinformazione sulla pandemia.

Come avete visto l’articolo di AD fa riferimento a diverse testate britanniche che sarebbero state “costrette a scusarsi”. La prima cosa da dire è che se si è trattato di una notizia falsa solo uno è il vero colpevole: The Sun, tabloid di nessuna affidabilità più famoso per la signorina in terza pagina che mostra le proprie grazie – ora rimossa – che per l’accuratezza dei propri articoli. Dal Sun la notizia è stata ripresa da altre testate britanniche come Express UK (testata più simile al nostro Primato Nazionale che altro) e dall’Independent (testata curiosamente di proprietà di un miliardario russo, tra gli ex dirigenti del KGB). Su questi media britannici tra il 10 e l’11 ottobre 2021 sono stati pubblicati articoli con questi toni:

Russian spies ‘stole formula for Oxford/Astra Zeneca Covid jab and used it to create Sputnik vaccine’

L’Independent usa la magica parolina allegedely che potremmo tradurre con “si dice che”. Ma la prima fonte è appunto il Sun, che riporta la notizia sostenendo che gli sia stata fornita da una fonte dei servizi segreti britannici, fonte che però non viene mai citata. Il Sun non si è in alcun modo scusato con i russi, ma si è limitato a riportare:

Andrew Leach, of London PR firm Hudson Sandler, today issued a statement on behalf of the Russian Direct Investment Fund which was established by the Russian state government. He said: “U.K. media reports that Russia’s Sputnik V was allegedly based on research from the Oxford/AstraZeneca vaccine is another fake news and blatant lie based on anonymous sources.”