Tasse, green pass e notizie copia e incolla

Ci avete segnalato una notizia pubblicata sul blog di Maurizio Blondet il 23 marzo 2022, dal titolo:

Se non paghi le tasse, appare nel Green Pass

Andando a leggere la notizia la prima cosa che notiamo è che si tratta di una notizia non originale, copiata e incollata a distanza di quasi un mese dalla sua fonte, un altro blog da Lista Nera: Come Don Chisciotte, che il 9 marzo con la firma Marco Di Mauro titolava:

PISA: SI TROVA NEL GREEN PASS LE TASSE NON PAGATE

Il testo dell’articolo è di poche righe, e ha come unica fonte un tizio che in uno dei gruppi Telegram dei guerrieri VV ha lasciato, il 1 marzo 2022, queste poche righe e l’audio che vi pubblichiamo poco sotto, nella speranza che qualcuno riconosca la voce dell’ennesimo disinformatore seriale.

Ascolta. Una mamma, incazzata perché non caricano sul pulmino della scuola i suoi figli minorenni, perché non AVVELENATI, smette di pagare le tasse comunali sul pulmino. Poi controlla il Suo GreenPass (da tampone!!! Perché non avvelenata neppure Lei!) E SCOPRE CHE QUESTE DUE MULTE SONO SEGNALATE SUL SUO GREEN PASS! SIAMO GIÀ AL CREDITO SOCIALE DEGLI SCHIAVI, COME IN CINA!!! DIO INSORTO!!!

Qui l’audio:

Il tizio che parla e ci racconta di questa mamma, Irene, è evidente che non sa cosa dire, dopo un minuto di nulla ci spiega che Irene si sarebbe accorta che “dall’iOS compare nella scansione del suo GreenPass, compaiono queste due rate da pagare per le uniche due tasse che non abbiamo pagato, compiaono queste due tasse da pagare nell’applicazione del greenpass”. Se devi fare un audio di un minuto e mezzo e ti perdi a dire una semplice frase forse sarebbe il caso che te la scrivessi su un foglietto e la leggessi…

Quello che sta sostenendo (credo) è che nell’app che scansiona il Green pass sarebbero apparse delle info aggiuntive, appunto in merito a due rate del pulmino scolastico che avrebbe dovuto pagare e che invece non ha pagato in segno di protesta. Fate pace col cervello, dove dovrebbero apparire queste due multe? L’avete mai vista la app che serve per scansionare i Green pass? Avete presente cosa mostra sulla schermata della scansione?

Queste sono le uniche info che posso apparire sulla app che serve a verificare il Green pass. Null’altro. Sostenere che la signora Irene si sarebbe trovata delle multe su quella app è una sciocchezza, e difatti a quasi un anno dall’istituzione del certificato esiste solo una testimonianza, anonima, a sostenere questa sciocchezza. Il fatto che alcuni siti – presi come se fossero oro colato dai tanti complottari italiani – usino una fonte anonima e non verificabile per raccontare il fatto, dovrebbe essere di per sé prova della loro scarsa affidabilità.

Vedete, cari lettori, sta a chi ha riportato la notizia dimostrare che sia reale, spiegando dove e come sarebbero apparse queste “multe non pagate”, sulla app VerificaC19: come vi abbiamo mostrato questo non accade e non può accadere. Anche perché il Comune di residenza di Irene e il Ministero che si occupa della gestione dell’app sono realtà completamente diverse.

In Italia i vari comparti di uno stesso Comune non parlano fra di loro, figuriamoci se siamo in grado di pensare a un futuro dove tutto è interconnesso. Ho un garage a Bologna, di mia proprietà, prima di me era di mio nonno, che porta il mio stesso cognome e viveva nel mio stesso palazzo, è morto negli anni Novanta. Sono anni che tento di cambiarne l’intestazione, sfruttando i dati catastali che ribadiscono che è mio e non più suo. Ma l’ufficio che si occupa dei passi carrai non è in contatto con il Catasto o con l’Agenzia delle Entrate. Sono io che, di persona, devo fare i vari passaggi per dimostrarne la proprietà.

Lo stesso identico testo compare anche su GloriaTv e su svariate pagine social e siti di “controinfomazione” Comitato difesa del cittadino, Stopcensura.online, Annalisa Nocera su Twitter e i tanti profili anonimi e semianonimi legati ai “guerrieri” ViVi. Soggetti che credono di fare attivismo contro il pensiero unico, come lo chiamano loro, e invece tutt’al più sono diventati pedine in un gioco di cui nemmeno si rendono conto.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.