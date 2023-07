GiovedìTruffa – Tech support scam

Tra le notifiche sul mio cellulare una ieri ha attirato la mia attenzione. Purtroppo non sono riuscito a fare uno screenshot della notifica stessa, ma si celava alla perfezione tra un messaggio della Banca che chiedeva se ero io a cercare di accedere al conto e uno di Google che voleva verificare se ero io ad aver aperto la posta elettronica. In mezzo a questi due c’era un messaggio, che mi obbligava a cliccare se volevo leggerlo tutto: i toni erano gli stessi identici di quello della banca e di quello di Google.

Qualcuno ha provato ad accedere a…

Cliccando sulla notifica mi si è aperta questa schermata:

Per chi facesse fatica a leggere nello screenshot, riporto il testo completo:

Attenzione

Il tuo smartphone potrebbe essere gravemente danneggiato!

Il tuo telefono potrebbe essere DANNEGGIATO da un malware

Ecco come puoi controllare il tuo telefono in pochi secondi

Fase 1: Tocca PULISCI per installare un antivirus GRATUITO

Fase 2: Apri l’applicazione per scansionare e rimuovere i virus.

Non è stato però un malware ad aver portato quella notifica sul mio smartphone, bensì Google News per Android, dunque si tratta di un sito a cui in qualche modo avrò dato il permesso di inviarmi notifiche (capita quando sto cercando di leggere alcune segnalazioni da smartphone) e che ha sfruttato il mio permesso per inviarmi questa esca per la truffa.

Perché un conto è chi usa lo smartphone per accedere a siti di per sé pericolosi, e installa la qualunque senza controllarne la provenienze, un conto è chi, come me, usa lo smartphone principalmente per leggere le news, la posta elettronica e poco altro. Essere messi a rischio dal fatto che Google News (o Android) non hanno un controllo sufficiente di cosa viene lasciato filtrare tra le news è un altra cosa. Specie visto e considerato che oggi, online, ci sono tanti che si sono avvicinati all’uso degli smartphone o dei tablet tardi nella vita, spesso a causa (o per merito) della pandemia e dei blocchi forzati in casa. Persone che non hanno avuto modo e tempo per farsi una cultura sulla sicurezza, sul come difendersi da questo genere di fregature. Persone che sono facili prede di queste truffe.

Non ho proseguito nelle istruzioni, quindi stavolta non posso mostrarvi cosa sarebbe successo se aveste cliccato su PULISCI come richiesto dalla notifica. Ma possiamo facilmente fare delle previsioni: l’app antivirus GRATUITA è in realtà essa stessa il veicolo di malware e virus per il nostro dispositivo, purtroppo capita che una volta installata e lanciata il telefono venga bloccato invitandoci a usare un servizio di “riparazione online” che di gratuito non ha proprio nulla. Situazioni simili le abbiamo purtroppo già viste. Sono quelle che negli States (visto il dilagare) si chiamano Tech Support Scams, e vanno alla grande, specie nella popolazione più digitalmente analfabeta. Questi i suggerimenti della Federal Trade Commission americana nel caso incappiate in questa truffa:

Se hai condiviso la tua password con un truffatore, cambiala in tutti gli account che la usano. Ricordati di utilizzare password uniche per ogni account e servizio. Considera l’uso di un gestore di password.

in tutti gli account che la usano. Considera l’uso di un gestore di password. Elimina il malware . Aggiorna o scarica un legittimo software di sicurezza. Scansiona il tuo dispositivo e cancella qualsiasi cosa che il software dice sia un problema. Se hai bisogno di aiuto, consulta un professionista di sicurezza di fiducia.

. Aggiorna o scarica un legittimo software di sicurezza. Scansiona il tuo dispositivo e cancella qualsiasi cosa che il software dice sia un problema. Se hai bisogno di aiuto, consulta un professionista di sicurezza di fiducia. Se il dispositivo colpito è connesso alla tua rete, tu o un professionista della sicurezza dovreste controllare l’intera rete per intrusioni.

per intrusioni. Se hai acquistato servizi falsi, chiedi alla tua compagnia di carta di credito di annullare le spese, e controlla il tuo estratto conto per eventuali spese che non hai approvato. Continua a controllare i tuoi estratti conto della carta di credito per assicurarti che il truffatore non cerchi di addebitarti ogni mese.

Occhio alla notifica…

