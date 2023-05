Telepass e sms pericolosi

In seguito alla registrazione al servizio Telepass potreste ricevere dei tentativi di scam via SMS. Stateci attenti!

Dopo anni in cui andavo pochissimo in autostrada ho riattivato un abbonamento Telepass, perlomeno in vista delle prossime vacanze estive.

Da quando lo usavo io le cose sono cambiate moltissimo, serve una app, bisogna registrarsi su un sito, mandare codici arrivati sul telefono, autenticarsi e tutti i sistemi di sicurezza richiesti dall’azienda.

Ho fatto tutto questo, e dopo mezza giornata che avevo concluso la procedura d’installazione mi è arrivato questo sms:

Hai pedaggi non pagati e scaduti. Clicca https://is.gd/9ZhWY9 per aggiornare le informazioni e pagare i pedaggi.

Sono dieci anni che faccio il fact-checker, ho imparato a non cliccare su link strani che mi arrivano via messaggino. Ma quanti che installano il Telepass e ricevono questo messaggio non sono così scaltri?

Se clicchi sul link vieni rimandato su una pagina con url zxhbk.top che però mostra questo:

Se clicco su Paga subito ovviamente vengo rimandato a una pagina che mi invita a inserire i dati della carta di credito. La schermata ha l’aspetto della pagina legittima, è probabile che sovrappensiero ci caschino in tantissimi.

Il problema però è a monte: io non avevo mai ricevuto sms Telepass come quello in questione, mai, non prima di aver attivato il servizio Telepass e installato la relativa app. Il fatto che l’sms truffaldino arrivi subito dopo aver fatto quei passaggi è probabile segno che c’è qualcosa che scatta dopo che hai installato l’app o una qualche altra fase dell’iscrizione. Non sono un tecnico, ma ci sono svariate strade da indagare per capire quale sia il trigger che fa scattare la truffa. Fossi in Telepass, soprattutto, inserirei quanto prima nelle istruzioni dell’app l’avviso che circolano tentativi di questo genere, in modo che chi installa la app e riceve quel primo messaggio sia subito avvisato.

Purtroppo quelli che si sono visti svuotare la carta di credito grazie alla truffa potrebbero essere tanti. Speriamo se ne siano resi conto e abbiano fatto regolare denuncia.

maicolengel at butac punto it

