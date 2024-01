ARTICOLO AGGIORNATO PER SEMPLIFICARE

LA SPIEGAZIONE

C’è un post che ci avete segnalato e che ho trovato interessante perché ci permette si sfatare una bufala, ma al tempo stesso di spiegare una piccola cosa nell’ambito della fotografia.

Il post che ci avete segnalato è diffuso da soggetti di cui non riteniamo utile fare il nome, hanno già avuto visibilità grazie a un’ospitata in una delle tante trasmissioni di infotainment della nostra fantastica televisione.

Il post mette in dubbio la veridicità delle missioni lunari Apollo, affermando che la Terra vista dalla Luna dovrebbe apparire molto più grande di come la Luna appare dalla Terra. A dimostrazione dell’affermazione vengono mostrate due foto, una in cui si vede la Luna ripresa dalla Terra, l’altra invece che mostra la Terra vista dalla Luna. Nella seconda immagine il post ci dice che si tratta di una foto scattata durante la missione Apollo 17.

L’affermazione che la Luna vista dalla Terra debba apparire più grande della Terra vista dalla Luna è corretta: la Terra, difatti, ha un diametro circa quattro volte superiore a quello della Luna. Quindi, quando viene osservata dalla Luna, la Terra appare più grande nel cielo lunare di quanto la Luna appaia nel cielo terrestre.

Nella fotografia dell’Apollo 17 dove la terra sembra più piccola rispetto allo scatto opposto ci sono alcuni fattori da considerare che invece nel post non vengono presi in alcuna considerazione:

Angolo di visuale e lente della fotocamera: la fotocamera usata dagli astronauti dell’Apollo aveva un campo visivo e una focalizzazione che possono alterare significativamente la percezione delle dimensioni relative degli oggetti fotografati. I teleobiettivi possono rendere più grandi gli oggetti più piccoli e lontani, mentre un obiettivo grandangolare può fare l’opposto. Distanza relativa: la Luna è più vicina alla Terra di quanto la maggior parte delle persone si renda conto, e la Terra è molto più grande della Luna. Pertanto, quando vista dalla Luna, la Terra appare più grande della Luna vista dalla Terra, ma questa dimensione apparente può essere influenzata dalla tecnologia fotografica usata. Le condizioni di illuminazione: le foto dello spazio possono essere influenzate dalla posizione del Sole e dalla riflessione della luce. Questo può alterare la percezione delle dimensioni apparenti.

Ma non mi sono limitato a questa piccola analisi (per la quale mi sono fatto aiutare da ChatGPT, e anzi sarei felice di sapere da voi cosa ne pensate, non essendo un esperto di fotografia), sono anche andato a cercare lo scatto dell’Apollo 17, scatto che ovviamente è corredato delle informazioni sul tipo di obiettivo usato e non solo:

View from Station 2,Sample 2315, Boulder taken during the second Extravehicular Activity EVA 2 of the Apollo 17 mission. Original film magazine was labeled C film type was SO-368 Color Exterior, CEX, Ektachrome MS, color reversal 60mm lens with a sun elevation of 26 degrees.

Mentre invece la fotografia della lìLuna da Terra è stata realizzata con queste specifiche: Canon EOS 50d 180.0mm · ƒ/8.0 · 1/15s · ISO 160.

L’obiettivo da 180mm è un teleobiettivo, che fa quello per cui è stato realizzato, ovvero tende ad avvicinare gli oggetti più distanti.

La differenza tra le ottiche usate, sommata agli altri fattori, è quella che crea la differenza tra i due scatti. Condividere post come quello qui sopra senza evidenziare le specifiche focali usate è tipico di chi ama disinformare, che siano troll o persone che credono realmente che sulla Luna non ci siamo mai stati.

