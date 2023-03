Tesla e le citazioni sbagliate

La cosa interessante, delle persone intelligenti, è che non seguono pagine che riportano citazioni non verificate

C’è un meme con una citazione che si sostiene sia di Nikola Tesla, che ci capita di vedere in rete sempre più spesso. Il meme è quello che potete vedere nell’immagine qua sopra, per chi non riuscisse a vederlo nell’immagine c’è il volto di Tesla e la citazione:

La cosa interessante, delle persone intelligenti, è che sembrano pazze alla gente stupida. Nikola Tesla

Cercando in rete notiamo che la frase comincia a circolare in Italia dalla fine del 2017. Il primo meme che trovo ancora online è del 2018, l’immagine è diversa, ma viene dalla stessa pagina che firma l’immagine qui sopra. Il post del 2018 è apparso su una pagina Facebook da quasi 400mila follower, pagina tutt’ora attiva che diffonde citazioni varie – delle quali tante altre andrebbero verificate.

Quel primo post del 2018 aveva solo 500 condivisioni, ma la citazione è stata ripubblicata più volte, arrivando in alcuni casi a totalizzare migliaia di condivisioni. La pagina in questione “Apri gli occhi, è arrivato il momento” d’altronde sta sfruttando la possibilità di Facebook di monetizzare proprio grazie a contenuti simili, avendo aperto una campagna abbonamenti: 4,99 euro al mese per poter avere commenti in evidenza e badge di fan abbonato, è proprio arrivato il momento di aprire gli occhi e rendersi conto che vi stanno prendendo per i fondelli.

Perché lo diciamo? Perché quella non è una citazione di Nikola Tesla. Come si può intuire dal fatto che non la si trovi in rete prima del 2017. Per cercare quella frase bisogna prima tradurla in inglese:

“The thing about smart people is that they seem like crazy people to dumb people.”

E subito scopriamo che nessuno in inglese la attribuisce a Tesla, al massimo la troviamo attribuita a Stephen Hawking, ma anche l’attribuzione a Hawking risulta mancante di fonti, l’unico libro affidabile in cui risulta apparire è Unnatural Acts: Critical Thinking, Skepticism, and Science Exposed! di Robert Todd Carroll, compianto creatore di The Skeptic Dictionary. Ed è possibile che nel suo libro la frase ci sia, ma sia un esempio appunto di citazione inventata, come ne ha trattate tante negli anni. Purtroppo Carrol è morto nel 2016 e non è possibile chiedere lumi, ma il libro esiste ancora, l’ho acquistato e attendo che mi arrivi la copia per poterla verificare.

Quello che però è certo è che la citazione di Tesla non è di Tesla. Insistere nel condividerla non la rende più vera, e restare follower di una pagina che pubblica citazioni a gogo senza verificarne l’autenticità non vi trasforma in persone più intelligenti. Anzi, il rischio nel trovarsi a riportare qualcuna di quelle citazioni, sbagliando, è che ci facciate la figura degli ignoranti.

