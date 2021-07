Il test rapido che costa poco

C’è un video che ci avete mandato, dove Antonio Maria Rinaldi e Giorgio La Porta raccontano una vicenda che ci avete chiesto di analizzare. Il video è questo qui:

Nel video sentiamo l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi raccontarci di essere in Germania, al di là del ponte di Strasburgo, e di avere appena comperato un test rapido per la COVID-19.

Lui e La Porta ci spiegano che è costato solo € 3,75 euro e che all’interno ci sono ben cinque test (quindi sufficienti per una famiglia numerosa) e che in Italia lo stesso tipo di test lo si compra in farmacia al prezzo di 8 euro l’uno, in confezioni da un singolo test.

Rinaldi ci tiene a sottolineare come sia bello e comodo che in Germania i test li si compri al supermercato. Mi sa che il nostro europarlamentare in Italia in un supermercato non entra da tempo, chissà, magari manda La Porta a fargli la spesa.

La Porta difatti sembra sapere perfettamente il prezzo del tampone nelle farmacie italiane e lo ripete una seconda volta, 8 euro per un tampone.

La prima cosa che voglio dire e che mi ha fatto molto ridere è che Rinaldi, sostenitore del No Euro, non potrebbe fare video simili se avessimo votato come voleva lui, perché la comparazione tra diverse valute necessiterebbe di cambi che variano giorno per giorno. Grazie all’euro, che lui odia, riesce a fare un perfetto video di paragone.

Veniamo a quanto ci riporta. È vero, la confezione da cinque tamponi della marca che ha comperato da DM costa € 3,75, proprio come dice:

Quello che è sbagliato è dare a intendere che da noi esista solo il tampone da 8 euro da farmacia. Perché anche da noi lo si compra al supermercato esattamente come in Germania, il prezzo è superiore alla Germania, ma non quanto ci dicono. La differenza è che il governo tedesco da marzo ha spinto moltissimo per l’uso dei tamponi rapidi al punto da farne arrivare di gratuiti in farmacia. Io sono cliente di una grande catena di supermercati italiani, faccio la spesa online e un succedaneo di quello che ci viene mostrato, da quando sono usciti i test rapidi, lo pago tra i 4 e i 5 euro.

Quindi gli otto citati sono un’esagerazione, come è disinformazione dare a intendere che in Italia lo si compri solo in farmacia. Persino il minimarket sotto casa me li vende, la cifra è comunque inferiore agli 8€, ma concordo con Rinaldi che la differenza coi 3,75 per cinque tamponi sia netta.

In Italia quel marchio di test rapidi così economici non l’ho trovato, quindi ho fatto una cosa diversa, ho guardato quanto costano i test rapidi in altri Paesi europei per capire se si tratti di un’anomalia tedesca o se sia la norma.

In Francia mi pare che non siano venduti affatto nei supermercati, perlomeno non online. Fuori dai supermercati in parafarmacie e farmacie online li si trova a prezzi simili a quelli italiani.

Stesso discorso per la Spagna, anche lì i prezzi sembrano in linea con l’Italia, se non un po’ più cari in certi shop online.

Stesso discorso per l’Austria, anche da loro i prezzi sono simili ai nostri e a quelli di Francia e Spagna.

Anche in Olanda il test singolo costa tra i 3 e i 5 euro, mentre le confezioni multiple aumentano di conseguenza.

In Danimarca prezzi sempre simili ai nostri, oltretutto da loro vendono anche il Boson, come in Italia.

In Grecia prezzi lievemente più bassi, ma non come in Germania.

Mi fermo, non ha senso proseguire. Anche perché nella mia ricerca mi accorgo che molte cose cambiano da Paese a Paese: oltre alle autorizzazioni di vendita per marchi diversi ci sono anche metodi di vendita differenti. Quello che volevo mostrarvi è che anche nel resto d’Europa si trovano test rapidi a cifre simili a quelle italiane.

Non sono i nostri negozi che sono cari come viene lasciato intendere (e onestamente, fossi un commerciante elettore di destra, mi girerebbero le balle non poco), è in generale il mercato dei test rapidi che è stato tirato su un po’ alla carlona, con autorizzazioni diverse tra Paese e Paese. Girando però in rete ho trovato un’altra cosa interessante, il test rapido che Rinaldi ci ha mostrato pare non costasse sempre così:

Sul sito del produttore la stessa confezione è a quasi 4 volte il prezzo pagato da Rinaldi, segno che probabilmente siamo di fronte a un prezzo civetta, il classico sistema per attirare clienti, vendendo sottocosto qualcosa che tutti vogliono, così che vengano da te a fare la spesa e nel frattempo comprino anche altro.

Non credo di dover aggiungere altro.

