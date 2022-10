A seguito della proposta di legge del senatore Gasparri “sui diritti del concepito“, sono in tanti ad aver trattato l’argomento aborto. Qui su BUTAC sono anni che difendiamo quel diritto, tutto femminile, ma sono anche anni che difendiamo la corretta informazione, e oggi siamo chiamati a farne un po’ sul tema.

Ci state segnalando un post Instagram pubblicato da The Vision, questo:

Nell’immagine viene riportato:

Ecco cosa viene realmente espulso in un aborto entro le prime 10 settimane. Non manine piedini come mostrano gli anti-abortisti.

Quanto ripreso da The Vision non è altro che il sunto di quanto riportato dal Guardian britannico in un articolo del 19 ottobre 2022. Nell’articolo del Guardian, che gli stessi autori di The Vision citano, la frase è lievemente differente:

La progressione da cinque settimane a nove settimane di gravidanza. Fotografia: rete MYA

Condividere l’immagine con quella scritta però è un po’ raggirare il lettore, perché sì è vero, queste sono vere immagini di ciò che viene espulso nelle prime dieci settimane, o meglio: la foto che The Vision usa mostra via via ciò che viene espulso da cinque a dieci settimane. Nell’articolo del Guardian la vedete meglio, e mostra le fasi delle cinque settimane. Quello che si vede, però, è perlopiù la sacca gestazionale, mentre in realtà nell’immagine è presente anche l’embrione, solo che essendo stato pulito da ogni residuo di sangue è impossibile distinguerlo dal resto. Un embrione che in effetti presenta già quelle caratteristiche che conosciamo e che vedremo crescere via via che la gravidanza procede: si possono già distinguere testa, braccia e gambe, anche se il tutto è grande circa 2 centimetri e mezzo.

Capite che se dall’embrione – che vedete abbastanza chiaramente in quest’ecografia alla decima settimana – rimuovete tutto il sangue restano solo tessuti, che come un palloncino senz’aria si sgonfiano rendendo impossibile riconoscere alcunché.

Sia chiaro, questo non significa voler difendere le proposte di soggetti come Gasparri e Pillon, ma le cose vanno spiegate nella maniera corretta. Quello che The Vision mostra non è tutto quello che viene estratto nelle prima dieci settimane dal concepimento, manca il sangue, e quindi la nostra percezione è diversa.

Nei commenti all’immagine ci sono alcuni che cercano di spiegare il tutto al meglio, chi con toni non propriamente professionali:

mo_i_ra_head: Sono un medico e pro-aborto ma a 9 settimane non si vede questo (immagine del post nello specifico). E voi influencer che fate le fighe a ripostare questa roba senza nemmeno capirla o magari provare a capirla leggendo i testi di medicina e informandovi voi stesse (non gli altri), forse fareste bene a limitarvi a fare i fit check. No?

Chi in maniera un po’ più leggera:

mg._dm: Solo per fare informazione corretta: queste sono foto di ciò che viene espulso ma un embrione impiantato a 9 settimane è diverso. Basta una foto di una qualsiasi ecografia. Ciò non toglie il sacrosanto diritto di fare del proprio corpo ciò che si vuole.

