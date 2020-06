Ragazzi non perdete l’offerta di questa settimana, solo per voi abbiamo a un prezzo straordinario un oggetto che risolverà la vostra estate. Avete in programma di andare a manifestazioni di piazza, classici eventi estivi in compagnia di altri amici col gilet arancione? Varicella party con amici dei vostri figli? Come potete essere sicuri che nessuno vicino a voi vi stia avvelenando con le radiazioni? Potete farlo acquistando il bellissimo bracciale terapeutico che vi presentiamo oggi. A un prezzo che oserei dire è praticamente regalato.

Dai 119 euro che costa abitualmente, solo per voi, lettori di BUTAC lo proponiamo a una cifra ridicola:

Cosa chiedere di più? Beh magari potreste acquistarlo su eBay a sole 7,99 sterline britanniche:

O se siete in USA lo pagherete circa 15 dollari:

O se non vi funziona bene per le onde elettromagnetiche potete sempre usarlo come aiuto per dormire:

O ancor meglio potete pagarlo il suo prezzo, ovvero circa 3 euro, su Wish:

Non esiste un braccialetto che protegge dalle onde dei cellulari, non esistono questi dispositivi magici, si tratta di “ribrandizzazione” di prodotti dal costo irrisorio venduti a più di dieci volte il loro prezzo. Io lo so che voi che leggete BUTAC siete convinti che nessuno ci caschi, ma è pieno, davvero pieno, di soggetti che invece acquistano questa robaccia. Sono gli stessi che vanno alle conferenze dell’Alleanza Stop al 5G, gli stessi che si fanno abbindolare da adesivi per cellulari anti-radiazioni.

Sono persone che vanno aiutate, non abbandonate. Lasciare indietro della gente perché è suggestionabile equivale a un fallimento come sistema. Anche perché sono molte di più di quelle che invece nella strategia della paura non ci cascano. Stiamoci attenti.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

