Tosatti, The Exposé e i medici sospesi

Sette milioni di americani hanno avuto danni al cuore dal siero. Dott. Levy.

L’articolo di Tosatti non è altro che una fedele traduzione dell’originale pubblicato su The Exposé, sito che ormai chi legge BUTAC dovrebbe conoscere bene: la prima volta che ne parlammo era infatti il 2021, il sito si chiamava ancora The Daily Expose e si presentava con una grafica da blog scritto da miocuggino. Da allora ha cambiato grafica, nome, dominio, tutto per confondere le acque, d’altronde è un sito nato apposta per condividere disinformazione durante la pandemia. Disinformazione che, come spieghiamo da tempo, colpisce una fascia di popolazione spaventata, quindi propensa a donazioni varie. Guarda caso una volta entrati su The Exposé veniamo subito avvertiti che ci sono solo dieci giorni per partecipare alla raccolta fondi di giugno:

Il modus operandi è sempre lo stesso, mettere ansia ai lettori, convincerli che questi siano gli unici canali che fanno vera informazione, e che se non si dona entro pochissimo chiuderanno. Vale per The Exposé come per ByoBlu.

Ma torniamo al nostro cardiologo e ai 7 milioni di americani con problemi al cuore. Non abbiamo trovato alcun dato verificabile sui numeri citati da Levy, che sembrano esssere numeri a caso riportati a voce senza una fonte da cui verificarli. Quello però che possiamo affermare con certezza è che l’Associazione americana dei cardiologi ha fatto studi su questi presunti pericoli da vaccino, studi che come conclusioni hanno riportato che:

“… the risk of myocarditis following COVID-19 vaccination was quite small compared to the risk of myocarditis after COVID-19 infection,” the study’s lead author, Martina Patone, said in a news release. She is a statistician at the University of Oxford Nuffield Department of Primary Health Care Sciences in England.

Che tradotto:

“…il rischio di miocardite dopo la vaccinazione contro il COVID-19 era abbastanza piccolo rispetto al rischio di miocardite dopo l’infezione da COVID-19“, ha dichiarato l’autrice principale dello studio, Martina Patone, in un comunicato stampa. È statistica presso il Dipartimento di scienze sanitarie primarie dell’Università di Oxford Nuffield in Inghilterra.

Il dott. Levy nel frattempo, nel 2022, è stato posto sotto indagine disciplinare dall’Ordine dei Medici presso cui è iscritto, proprio per aver condiviso pseudoscienza durante la pandemia. Lui stesso alla CBS ammise di aver pubblicizzato un trattamento su cui non ci sono prove scientifiche a sostegno, ma di essersi fidato di alcuni che riportavano evidenze aneddotiche. Un medico che si fida di evidenze aneddotiche… io spero che sia evidente a tutti la scarsa attendibilità di quanto raccontato da fonti con queste abitudini.

Il suggerimento di Levy era di inalare perossido di idrogeno per contrastare l’infezione da Sars-Cov-2, e in questo c’è un minuscolo problema: inalare perossido di idrogeno può essere molto pericoloso. Ma evidentemente Marco Tosatti non è interessato alla salute dei propri follower, bensì solo a dare loro ciò che vogliono: pseudoscienza sulla pandemia. Chissà se anche lui la definisce “linea editoriale vicina ai cittadini”.

