No, quella non è la senatrice Ronzulli

Ci avete inviato una segnalazione che mostra un tweet che risale al 26 novembre 2023. La segnalazione, anche se è evidentemente una trollata, riporta uno screenshot di un tweet da quasi 125mila visualizzazioni, tweet tutt’ora online.

Nello screenshot che ci è stato inviato il nome dell’account Twitter/X è stato censurato, peccato che sia rimasto ben visibile l’@ che identifica il profilo, è stato quindi facile risalire al post originale, questo:

Le mie più sincere congratulazioni alla #Ronzulli per la promozione alla vicepresidenza del Senato al posto di #Gasparri. Un passaggio di staffetta motivato non dalle grane di Gasparri ma dalla sua competenza! Per ora che si godi questa breve vacanza ai Caraibi. Viva la patria 🇮🇹 pic.twitter.com/GuH90WK25L — Francesco Lollobrigida Parody (@Barbarab1974FAN) November 26, 2023

Come potete leggere l’immagine viene condivisa da un profilo parodia di Francesco Lollobrigida (nato però come profilo parodia di Barbara Balanzoni), ed è ovviamente un falso, o meglio, la foto è vera, ma quella di cui si vede chiaramente il volto non è la senatrice Licia Ronzulli. Anzi, la foto è così definita che è stato facile risalire al post originale, che risale a dicembre 2021, ed è pubblicato sul profilo di Renee Graham, profilo a sua volta collegato a un account Instagram dedicato agli amanti della pesca che usa ragazze in bikini per pubblicizzarsi.

Detto ciò, gli account parodia sono spesso divertenti, quello di Lollobrigida mi ha fatto solo una gran tristezza. Non basta prendere in giro per esser divertenti, occorre avere del guizzo, che qui a mio avviso manca.

