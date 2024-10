ARTICOLO AGGIORNATO: L’Università di Bologna e Stefano Bonaccini

AGGIORNAMENTO:

Niente da fare, l’ansia da prestazione stavolta ci ha fregato, Bonaccini aveva ragione, nella classifica 2025 siamo 146esimi, quindi tocca fare ammenda e scusarsi. Ma non avrei mai calcolato una classifica 2025 nel 2024.

Però un’aggiunta a quanto detto va fatta, esistono molte classifiche dedicate alle università migliori nel mondo, quella citata da Bonaccini ci pare essere l’unica in cui Bologna è il primo ateneo italiano, in altre siamo dietro altri atenei del Belpaese.

Il 16 ottobre 2024 sulla bacheca del presidente della Regione Emilia Romagna è apparso questo post:

L’Università di Bologna si conferma prima tra gli atenei italiani per il quinto anno consecutivo🥇

L’Alma Mater continua a detenere il suo record nella prestigiosa classifica World University Rankings stilata da Times Higher Education, entrando quest’anno per la prima volta nella top 150.

Uno bellissimo risultato per l’università più antica al mondo👏

Come sanno i tanti che seguono BUTAC da anni sono bolognese, e come direbbe mia moglie sono anche un filo campanilista, per cui della notizia non posso che esser felice…

Però, però…

Sono anche un fact-checker, e quindi le informazioni voglio sempre verificarle prima di condividerle festeggiando, per cui sono andato sul sito della classifica citata da Bonaccini, e ho trovato questo posizionamento:

Quindi, no, non siamo dentro i primi 150 atenei mondiali, ma siamo al 155 posto – che sia chiaro, è un ottimo risultato, visto che la Scuola Normale di Pisa è ben tredici posizioni dopo, La Sapienza è al 181 posto e poi si passa a posizioni dopo la 200esima. Quello che bisogna sicuramente chiarire è che questo non è frutto di scelte politiche fatte da Bonaccini, ma solo merito dell’Alma Mater e delle scelte amministrative e educative fatte da chi la dirige e gestisce. Non ne ha merito il Miur, come non ha meriti la politica. Giusto esserne felici, meno giusto sfruttare a fini elettorali il risultato, specie se lo si fa riportando male il dato.

