Il sottile confine tra fatti e serie TV

Avete segnalato un video che sta circolando a causa di quanto viene riportato nel video stesso.

Purtroppo si tratta di un estratto protetto da copyright che non posso mostrarvi qui su BUTAC, quindi mi vedo costretto alla trascrizione di quanto viene raccontato. Ve lo linko su TikTok. Sono due minuti e quaranta di puro complottismo.

Nel video si vede molto chiaramente un volto noto del cinema americano, John Cusack, che nell’estratto racconta di come lui e altri scienziati avrebbero immesso sul mercato prima un finto virus per infettarci tutti e poi un finto vaccino per sterilizzarci.

Due minuti e quaranta che, se sei già in fase complottistica, incredulo riguardo a questa pandemia, e non conosci il bravo Cusack, purtroppo rischiano di fartici cadere con entrambi i piedi.

La cosa curiosa però è che l’estratto video non è neppure originale. Infatti è stato estrapolato dal remake di una serie TV del 2013, Utopia. Serie TV – quella originale britannica- che guarda caso io, quando ancora non passavo il 99,9% del mio tempo libero su BUTAC, avevo presentato con una recensione su Lega Nerd.

Recensione in cui a mia volta citavo altri che dicevano:

It revolves around the original artwork to an unpublished sequel to the graphic novel The Utopian Experiments that may reveal some hidden Big Pharma secrets.