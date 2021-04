Vaccinazioni in Messico, un vile inganno

Su Twitter un follower ci ha segnalato un video che circola su TikTok, questo:

Nel video vediamo una donna, si presume medico o infermiera, che usa una siringa su un signore seduto, con mascherina. Il tutto è ripreso da dietro, e l’inquadratura è decisamente pessima. In sovraimpressione si legge: “Un vile inganno-Guardate attentamente”.

L’idea che ci si fa guardando il video è che la donna non stia iniettando assolutamente nulla nel braccio del signore. Ma da dove arriva il video, che storia vuole raccontare?

Mi sono messo a cercare, ho fatto uno screenshot dal video e usando la ricerca inversa per immagini ho trovato alcune fonti che raccontano la storia. Il video arriva dal Messico, e i fatti risalgono ai primi di aprile. Ci troviamo nella sede per le vaccinazioni della Scuola Nazionale di Scienze Biologiche Unità Zacatenco dell’Istituito Politecnico Nazionale. Quella che vediamo nel video è appunto un’infermiera che, secondo i quotidiani messicani, ha ingannato il paziente usando una siringa vuota. Un familiare del signore ha ripreso la scena per denunciarla, cosa che è poi effettivamente avvenuta. L’infermiera è stata rimossa dall’incarico. Su alcuni siti si racconta che la donna si sia scusata spiegando che il fatto che la stessero riprendendo in video l’ha fatta sentire sotto pressione e si è dimenticata che la siringa era ancora vuota.

Comunque l’uomo è stato vaccinato correttamente pochi minuti dopo la lamentela da parte dei suoi familiari, come si vede in un altro video:

Ammetto che non mi è chiaro il perché il video giri in Italia e con quale spirito Annamaria Nocerino l’abbia condiviso, la sua bacheca TikTok non mi sembra di un soggetto legato al mondo dell’antivaccinismo.

Quello che vorrei che fosse chiaro è che diffondere video e messaggi senza averli approfonditi può generare danni informativi nei confronti di chi non è in grado di capire come verificare i fatti. Stiamo sempre molto attenti a cosa scegliamo di condividere sulle nostre bacheche e, nel dubbio, vale sempre il consiglio NON CONDIVIDERE.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.