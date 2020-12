Vaccini nel furgone dei gelati Vol.2

Ci avete segnalato un video pubblicato sulla bacheca di tal Claudio Lipodio, video che ha oltre 10mila condivisioni e che quindi ritengo vada trattato. È stato pubblicato il 26 dicembre e credo sia un video originale fatto proprio dal signor Lipodio, che sulla sua bacheca si presenta come Presidente dell’Automobile Club Padania (la cui pagina Facebook a sua volta è un coacervo di disinformazione sulla pandemia).

Il video viene condiviso dal signor Lipodio con questa descrizione:

Lo. Ripubblico, questo è il video dell’arrivo allo Spallanzani di Roma davanti al falsario mascherato. alcuni appunti sul camion frigorifero SPENTO, con due scatole di cartone non reggiate sul bancale e con i manici MOLLI QUINDI NON CONGELATI, per chi non lo sapesse, l’apertura di un frigorifero zottozero, porta, sopratutto in giornate con alta umidità una condensazione che provoca “l’effetto fumo” verso terra che non si è visto. l’aria fredda del camion, avrebbe dovuto uscire dal casosne come fosse un fumo liquido, dando un effetto anche scenografico, e un fastidioso freddo alle gambe per i FALSARI PRESENTI. scatole palesemente leggere/vuote e a temperatura ambiente.. SCENA RIDICOLA E PENOSA, GODETEVI IL VIDEO…



Il signor Lipodio ha lavorato nel settore, appare evidente dal suo post e dall’audio che si sente. Quello che non ha fatto è verificare meglio i fatti, cosa che noi abbiamo fatto già con l’articolo che potete trovare qui. Cerco di spiegare di nuovo la questione nella maniera più semplice possibile. Il furgone è spento perché non serve alla conservazione del vaccino, quindi è normale che i manici siano molli, e che dal furgone non esca fumo. Quello che conserva il vaccino è la thermal shipper nascosta dal cartone che vediamo estrarre dal furgone, thermal shipper che contiene circa 800 fiale (sono due i cartoni sul camion), del peso di pochi grammi ciascuna. Quindi è abbastanza normale che una persona normodotata possa sollevarla senza particolare sforzo. Le fiale sono circa 1600, perché come spiegava Il Post da ogni fiala si possono ricavare 6 dosi di vaccino.

Io onestamente fossi nei medici dello Spallanzani e nel Ministero della Salute denuncerei il signor Lipodio quanto prima per diffamazione, ma è evidente che nel nostro Paese le denunce le fanno i ciarlatani, mentre chi dovrebbe far rispettare la legge per davvero spesso e volentieri latita, quando invece si dovrebbe intervenire in maniera seria. Alla fine se non ci pensano demistificatori e fact-checker la disnformazione in Italia ha il via libera.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!