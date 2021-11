Dona gli organi dei tuoi bambini…

Un lettore ci ha inviato una segnalazione via mail (segnalazioni at butac punto it) che ho trovato divertente, e ogni cosa che non è strettamente scientifica oggi la prendo come un manna dal cielo, quindi eccoci qua.

Stavolta oltretutto siamo di fronte a un falso che mi ha fatto ridere e che ci vogliono pochissimi secondi per trattare. La prima cosa da fare però è ringraziare il lettore, che non solo ci ha inviato la foto ma ha fatto suo il motto Don’t just read BUTAC, BE Butac, e ha sbufalato da solo l’immagine andando a ripescare l’originale non modificato.

Ma partiamo dall’inizio, il nostro lettore ci segnala quest’immagine, che lui ha tagliato da un post bufalaro pubblicato da un suo contatto:

Nell’immagine vediamo un banner sotto a un tendone con scritto:

COVID Vaccines Here NO appointmnet needed

Don’t forget to donate your childrens organs

Più in basso si legge Mass General Brigham che sarà l’ospedale da cui è tratta l’immagine. Il nostro lettore ha subito chiesto fonte dell’immagine al suo contatto, ricevendo come risposta un grande classico

“viene dalla pagina social dell’ospedale ma l’hanno già cancellata…”

Ma basta un giretto sui social, come fatto dal nostro follower, per accorgersi che il falso circola su profili come questo:

Mentre l’originale è questo:

Dove la parte sugli organi da donare è sostituita dalla frase in spagnolo:

Vacunas de COVID Aqui SIN Cita Previa

Che non è altro che la trasposizione dall’inglese della frase che la precede, ovvero:

Qui Vaccini per la COVID, senza bisogno di appuntamento.

La frase falsa è una modifica fatta con Photoshop, realizzata da qualcuno che non sa l’inglese, la S dopo children infatti andrebbe con l’apostrofo. Ma è ovvio che si tratti di un falso, davvero pensate che un ospedale farebbe una campagna di comunicazione del genere? Puoi crederci solo se sei davvero terrorizzato dalla medicina e dai medici.

Il dubbio che il photoshop inziale fosse una trollata sfuggita al controllo e circolata anche tra chi, purtroppo per ignoranza, ci casca, è tanto.

Non credo sia necessario aggiungere altro se non che sarebbe bello foste tanti come il nostro lettore che ci ha inviato questa segnalazione.

Don’t just read BUTAC, be BUTAC!

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.