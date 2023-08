La versione speciale del vaccino Pfizer

Un breve video proveniente dall’Australia sta circolando su alcuni social. Il contenuto è stato tagliato in modo strategico per suggerire informazioni fuorvianti.

Il video è questo:

Il post viene condiviso con messaggi come questo (typo incluso):

Peccato che basti (ci abbiamo messo pochi secondi) andare a cercare il video originale per scoprire che da nessuna parte si parla di un “vaccino speciale”. Vi riportiamo la trascrizione del passaggio incriminato (potete trovare tutta l’audizione al Senato qui):

-We have read that your vaccine mandate was using your own batch of vaccine especially imported for Pfizer, wich was not testetd by the TGA – is that correct?

-Senator so, Pfizer undertook to import a batch of vaccines specifically for the emplyee vaccination program, and that was so that no vaccine would be taken from governement stocks.