Vino in offerta ultrascontata? No, truffa!

Un blog fatto con passione, la passione per l’informazione corretta, la passione per la verità. Cerchiamo di scovare quelle che sono le false informazioni veicolate online, ma anche sui giornali e in televisione, e proviamo a sbufalarle o renderle più chiare! Non vogliamo fare polemiche politiche o ideologiche, ma solo porre davanti a tutto scienza e correttezza d’informazione. Contiamo sull’aiuto di tutti nel segnalare nuove bufale da controllare…sperando nel frattempo d’incuriosirvi ad approfondire gli argomenti trattati! Alcune immagini sono prese dal web, fra quelle di pubblico dominio. Nel caso queste ultime violassero diritti d’autore, vi prego di segnalarmelo e provvederò alla loro rimozione. Contact us: redazione@butac.it