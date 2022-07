Wannabe influencer e spam

Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 luglio, alle ore 22, su uno dei numeri di telefono della redazione di BUTAC tramite WhatsApp arriva un messaggio:

Salve mi hanno mandato da voi per creare un articolo su di me.. Sono uscito in TV, sono un attore influencer, Youtuber, Vlogger, possiedo un marchio di abbigliamento e un’agenzia..

A questa scarna presentazione fanno seguito 15 link su siti di nessuna notorietà, 15 link di cui 13 riportano più o meno le stesse identiche cose. Insieme al messaggio arrivano anche foto del soggetto in questione. Soggetto che conclude il messaggio chiedendo quando invieremo le domande per quest’intervista. Non rispondiamo al messaggio, non è un tipo di servizio per BUTAC, il dubbio è che il tipo abbia sbagliato numero. Quasi in contemporanea ci arriva una mail dallo stesso soggetto, mail che riporta gli stessi link e le stesse richieste. Non rispondiamo neppure a quella.

Venerdi mattina alle 9:25 ci arriva un altro messaggio:

Buongiorno oggi mi invierete le domande, o posso farvi uno spunto 😊

A quel punto, incuriositi per l’insistenza, rispondiamo alla mail chiedendo lumi su chi abbia fornito i nostri recapiti (specie quello telefonico, che non è quello pubblico per le segnalazioni). La risposta è avara di dettagli:

Salve veri attori influencer e modelle, però ad alcuni di loro avevate fatto degli articoli perché a me no?

Come sa chi segue BUTAC da anni non facciamo interviste a influencer e modelle, forse avremo fatto tre interviste in croce a divulgatori vari e null’altro. Il signor influencer smette di rispondere alla mail e non spiega da chi gli siano arrivati i nostri recapiti. Ma su WhatsApp insiste.

Sabato 9 luglio:

Buongiorno entro oggi invierete le domande? ☺️ O vi faccio uno spunto Basta copiare e incollarlo sull’articolo 😊👇 R******* P*******, un fisico da “atleta, occhi verdi e 1,83 cm. di altezza, (segno zodiacale dello scorpione), da tempo sta avendo un enorme successo nel mondo dei social media, della moda e del fitness. E’ riuscito ad avere oltre 100mila followers solo su instagram per fare un esempio. Sin da adolescente, ha avuto una spiccata passione di affermarsi e di raggiungere il successo. Ambizioso è proprio uno degli aggettivi che lo contraddistinguono. “Sono anche perseverante e ottimista”, ha dichiarato alla nostra testata. Appassionato di viaggi e fitness – oltre che del ‘mondo’ online – gli piace conoscere sempre cose, persone e posti nuovi. Punta ad essere indipendente e a realizzare i suoi sogni, con impegno e perseveranza.

Domenica 10:

Buongiorno come mai non ho ricevuto nessuna risposta 😳

Lunedì 11:

Buongiorno mi invierete le domande, o vi faccio uno spunto

Non staremo a rispondere oltre, ma vi ho portato questo caso per raccontarvi che di soggetti come questo nostro nuovo amico in rete ce ne sono a bizzeffe, gente che vorrebbe diventare famosa (o peggio cercare di vendere prodotti fuffa o semifuffa) a furia di interviste fittizie che li glorifichino appunto come personaggi famosi. Il wannabe influencer spinge sul suo nome da metà giugno 2022, data in cui sono uscite le prime interviste copia-e-incolla su alcuni siti – che andrebbero tutti inseriti in blacklist. È vero che il suo profilo Instagram ha più di centomila follower. Ma è evidente che sono follower acquistati. Usando alcuni degli strumenti che la rete ci offre per analizzare il suo traffico i risultati si prestano a poche interpretazioni:

Ma è probabile che del signore in questione qualcun altro parlerà e magari prima o poi, dopo tanti blog che pubblicano qualsiasi cosa, vedremo anche siti meno superficiali dargli spazio. Noi abbiamo scelto di non nominarlo perché è evidente che l’unica cosa che gli interessa è visibilità, e da noi non ne avrà alcuna. Probabilmente lo scopo è riuscire a piazzare in giro il maggior numero di link ai siti dove vende prodotti fuffa di vario genere, a partire da felpe, tute e magliette con improbabili disegni new age.

Non serve aggiungere altro.

