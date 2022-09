Tra le tante segnalazioni che ci arrivano una ci ha incuriosito, si tratta di un video musicale che risale al 1990, che è stato tradotto e sottotitolato in italiano. Non possiamo ripubblicare la versione sottotitolata, visto che è ancora sotto copyright, ma potete vedere il video originale senza sottotitoli:

La canzone s’intitola Watch out for 666, e la band che la canta sono gli Heaven’s Magic, ovvero una delle tante band che faceva parte della setta Children of the God, poi chiamati The Family International. Setta tutt’ora in attività.

La prima cosa che devo dire è che il video è reale, non un falso ricreato oggi come chi ce lo ha segnalato sospettava. Non c’è nulla che debba sorprenderci, è una canzone scritta dai membri di una setta con tendenze complottiste convinti (all’epoca) di un imminente giudizio universale. Vi riporto la traduzione italiana del testo:

Attenti al 666!

Attenti al 666!

In una visione del futuro

ho visto in un sogno vivido

che l’ora sta arrivando

Quando gli uomini diventeranno macchine

Un nuovo Ordine Mondiale

sorgerà e poi chiederà

che tutta la gente del mondo

riceva il suo marchio scientifico

Ho visto un minuscolo

chip di computer preprogrammato così sottile

impiantato nella fronte degli uomini

sotto la loro pelle che

collega tutti i suoi portatori

al cervello centrale del sistema il

computer principale

che regnerà su di loro

Fai attenzione al 666

e al loro chip per computer

progettato per privarti

del tuo autocontrollo

Non vendere la tua anima

I pensieri degli uomini saranno programmati

da questa nuova tecnologia

Coloro che prendono il numero

I loro schiavi saranno sempre

Quindi ascolta questo avvertimento

Se è la vita e l’Amore scegli

tu Allora seguirai la Verità

E quel segno rifiuterai!

Fai attenzione al 666

e al loro chip per computer

progettato per privarti

del tuo autocontrollo

Fai attenzione al 666

e al loro chip per computer

progettato per privarti

del tuo autocontrollo

Non vendere la tua anima

Non vendere la tua anima

Attenzione al 666!

Chi condivide il video sostiene che sia una canzone premonitrice di qualcosa che si sta realizzando oggi, ma sono sciocchezze. La setta Children of God era (ed è) contraria alla tecnologia, e fin dalla sua nascita la demonizza in ogni possibile maniera. L’idea che si potessero creare microchip da avere addosso o addirittura sottopelle risale agli anni 60 del secolo scorso, e una setta religiosa contraria alla tecnologia non poteva non cavalcare la questione.

I famosi chip da mettere sotto pelle esistono da anni, ma a oggi non hanno preso il sopravvento. Qualcuno se li è fatti inoculare, qualche azienda li ha sperimentati per controllare gli accessi nei propri uffici e qualcun altro sta sperimentando la possibilità di usarli in pazienti che abbiano bisogno di controllo continuativo dello stato di salute. Senza che nulla di questo sia oggi imposto a nessuno. Sfruttare questa tematica per raccogliere proseliti è una tecnica usata da anni nelle varie cerchie complottiste, Children of God non ha inventato nulla.

Giusto per darvi qualche cenno in più sulla setta.

La setta nasce nel 1968, fondata da David Berg (1919-1994), anche noto come King David, Mo, Moses, Father David, Dad o Granpa. La setta diventò nota principalmente per aver incorporato la sessualità nel suo messaggio spirituale e nei metodi di reclutamento. Tutte cose che negli anni successivi alla fondazione portarono accuse e condanne per abusi sessuali nei confronti di Berg e altri membri.

Tra il 1974 e il 1987 Berg aveva inventato il metodo da lui ritenuto il migliore per fare nuovi proseliti, spingendo le donne che facevano parte del culto a fare quello che fu definito flirty fishing, ovvero pescare col flirt: in pratica le ragazze dovevano fare le civettuole con gli uomini non facenti parte della loro congrega, per convincerli a entrare. Il flirt non si limitava a un corteggiamento, erano premiate quelle che pur di fare nuovi proseliti erano disposte a masturbarli manualmente o oralmente. Tutte cose che chi condivide quel video oggi evita di raccontare.

Nel corso degli anni Berg aveva fatto via via svariate previsioni del futuro, dalla venuta di un dittatore che sarebbe stato l’Anticristo al meteorite che avrebbe colpito la terra causando morte e distruzione, per non parlare dello sprofondamento della California nell’oceano. Tutte cose che sarebbero dovute accadere tra il 1989 e il 1993.

