Undici Settembre: ipotesi di complotto

Undici settembre: cosa sappiamo

Dopo che abbiamo debunkato alcune sciocchezze sulla tragedia dell’undici settembre 2001, mi sono accorto che il fronte dei fanatici del complotto è tutt’ora compatto sulle proprie elucubrazioni personali. Nulla scalfisce le loro “certezze” di non sapere, nulla mette in dubbio le loro ipotesi di complotto. Quest’articolo è stato aggiornato oggi 11 settembre 2021 includendo tutti , ma proprio tutti, gli articoli che avevamo scritto in merito alla mamma di tutti i complotti!

Ovviamente non passa giorno senza nuove, astruse ipotesi di complotto sull’evento che più ha segnato il mondo intero. Questa è una semplice selezione e non vuole essere per nulla esaustiva, come noi non abbiamo alcuna presunzione.

Negli anni su Butac abbiamo scritto più di un pezzo a riguardo. Come sito dedicato alla lotta contro la disinformazione e ai “complotti”, abbiamo permesso a tutti di fruire di strumenti adeguati a un’analisi più attenta. Oltre agli articoli qui sopra vogliamo ricordare che il nostro sito ospita 4 articoli dedicati alle 50 domande che il “re dei complottari” aveva posto ai debunker italiani.

Ho pensato fosse cosa buona e giusta raccogliere in un’unica pagina i link a tutti gli articoli collegati alle teorie del complotto sul 9/11, in maniera da rendere più facile a tutti il raggiungere le informazioni cercate.

Le 50 domande sull’undici Settembre

Non crediamo, per ora, sia necessario aggiungere altro.

