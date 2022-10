Il cartello Welcome to Qatar

Circola da alcuni giorni un’immagine che sta diventando virale anche in Italia. L’immagine a cui faccio riferimento è questa:

Vi si legge, in inglese e arabo:

Che tradotto:

E a seguire ci sono otto specifici divieti:

Il cartello è un falso, come ci hanno tenuto a sottolineare le autorità del Qatar, un falso che circola apposta per criticare il Paese in cui a breve si disputeranno i campionati del mondo di calcio 2022.

Sia chiaro, l’ente turistico ha dichiarato che il cartello è falso, ma nella realtà dei fatti la maggior parte di quelli che vi sono scritti sono realmente comportamenti priobiti in Qatar, che configurano reati, quindi conviene starci attenti. Giusto per voler esser precisi vi diamo qualche aggiornamento sui divieti che non sono esattamente come raccontati nell’immagine.

Bere in Qatar è vietato in pubblico ma, come spiegato da Al Arabya:

It is legal to consume licensed beverages if you are over the age of 21 in Qatar. Fans can expect to be able to purchase alcohol in “licensed bars or restaurants.” The government has also recently announced the relaxation of some of their restrictions on the purchase of licensed beverages for the duration of the World Cup, with beer being made available to fans after 6.30 p.m. in fan zones and before and after matches in the eight stadium compounds – though not at concourse concession stands — before and after games, and during evenings only at the official “Fan Festival” which is being held in a downtown Doha park.

Game tickets promising access to champagnes, wine, liquor and beer for hospitality clients at Qatari stadiums have been on sale since February 2021 as part of corporate packages offering “premium beverages.” Drinking in public is still prohibited.