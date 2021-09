Zingaretti e le quattro dosi di vaccino

Purtroppo non tutte le bufale arrivano da segnalazioni, in alcuni casi le bufale mi capitano in bacheca per colpa (o merito) di contatti fuori dalla bolla della divulgazione e della corretta informazione. È il caso di questa immagine:

Qui esuliamo dall’argomento COVID, anche se è vero che Nicola Zingaretti (che, vi informo, non sopporto) nelle quattro foto si sta facendo dei vaccini.

L’immagine gira accompagnata da questo testo:

Ma quante dosì si è fatto? Visto che l’abbigliamento è diverso

Io l’ho trovata sulla mia bacheca grazie al post di un candidato consigliere comunale per la mia città, con Fratelli d’Italia. Candidato che giusto ieri condivideva un articolo de La Verità, quella diretta dal tizio che ha subito un falso attentato anni fa. Insomma siamo di fronte a un candidato per quello che al momento viene ritenuto uno dei maggiori partiti politici italiani, che non disdegna di fare like e condivisioni sfruttando notizie non verificate (o bufale conclamate come in questo caso).

Il collage di foto mostra Zingaretti nel 2017 a commento di un articolo del Corriere sull’ordinanza d’obbligo vaccinale per i sanitari e una del 2018 che arriva da un video dello stesso Zingaretti dove raccontava che si era fatto il vaccino antinfluenzale. Le altre due foto lo ritraggono farsi il vaccino anti Covid-19 nelle due dosi per ora indicate.

Il collage di foto, in forma simile ma con le foto disposte in maniera diversa, era già girato nei mesi scorsi e trattato dai colleghi di Bufale .net, ed è proprio questo il problema: basta cercare le singole foto per verificarle e invece il candidato di FdI se ne infischia del fare la verifica, sa che dei suoi amici e follower nessuno andrà a controllare e se mai qualcuno lo farà lui risponderà che è la tua parola contro la sua… Abbiamo già visto i toni con cui Giorgia Meloni sta portando avanti la campagna elettorale, se anche i suoi “uomini” cascano così partiamo davvero male.

