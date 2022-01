Figlio cammina 12 ore nella foresta amazzonica…

C’è una foto che sta facendo il giro del mondo, e che è arrivata anche in Italia, ce l’avete segnalata a muso duro. Sia via mail che su Facebook e Twitter.

Su Twitter la segnalazione arriva dal profilo OraZero.org, che ci scrive:

Ci viene segnalata una foto che accompagna una notizia che come dicevamo ha fatto il giro del mondo. La foto accompagna articoli apparsi su tanti quotidiani italiani.

La notizia è quella di un indigeno dell’Amazzonia che avrebbe portato in spalla il padre per svariate ore perché potesse vaccinarsi. La notizia è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo senza che nessuno avesse motivo per metterla in dubbio. Secondo gli svegli segnalatori, però, la foto sarebbe un falso. La prova del falso? Uno screenshot che arriverebbe dalla BBC, uno screenshot del risultato su un motore di ricerca con la data del 13 gennaio 2015, un titolo in portoghese e l’immagine degli articoli di questi giorni come thumbnail descrittiva dell’articolo.

Come sempre la prima cosa da fare è partire dalla fonte dell’immagine, no, non la BBC, ma la fonte della notizia che vediamo ripresa da tanti nei giorni scorsi. La fonte è il primo ad avere pubblicato quella foto, e che pare anche averla scattata, il dottor Erik Jennings, che l’ha condivisa in un post sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erik Jennings (@erikjenningssimoes)

Il testo che accompagna la foto riporta:

Momento più straordinario del 2021. Tawy Zo’é porta suo padre Wahu Zo’é al primo vaccino contro il covid-19. Tawy ha portato suo padre per 6 ore all’interno di una foresta con colline, ruscelli e ostacoli fino alla nostra base. Dopo il vaccino, ha messo di nuovo suo padre sulla schiena e ha camminato per altre 6 ore fino al suo villaggio.

Jennings è un neurochirurgo consulente del Ministero della Salute brasiliano, si occupa proprio delle tribù di Zo’é (che non è un cognome come tante testate sembrano aver capito, ma una piccola tribù che vive nella foresta amazzonica, nel nord del Brasile). Direi che sia la persona più autorevole per postare una foto come quella. Medico, che si occupa proprio di quella tribù, lavora in loco, e da gennaio 2021 si è occupato di vaccinare gli indigeni sparsi in quelle zone. Quindi una volta accertata la fonte della foto vediamo di capire cosa sia successo al post della BBC che riporta la stessa immagine, anche se non è difficile immaginarlo.

Il 13 gennaio Antena 3 Noticias ha pubblicato la stessa notizia arrivata in Italia, la foto e il racconto del dottor Jennings. Su Twitter qualche troll avvelenatore di pozzi ha risposto con lo screenshot dell’anteprima dell’articolo della BBC tra i risultati di un motore di ricerca già visto usare nel post di OraZero:

Anche nel post di OraZero si partiva da un commento alla notizia ripresa da Antena 3 Noticias, ma l’autore del commento qui è @1984_hateday e nel post di OraZero era @Ben_L_Willard – ma ci sono svariati altri di profili che condividono lo stesso screenshot. Screenshot che però risulta falso, se cerchiamo l’articolo della BBC infatti ci accorgiamo in fretta che non riporta mai lo scatto del dottor Jennings, ma un’altra immagine che non ha nulla a che fare con la notizia del figlio che porta il padre a fare il vaccino, bensì (giustamente) con lo studio sull’inflazione di cui si legge nel titolo. Anche se cerco su Google News da dove sembra essere generato lo screenshot non trovo mai un risultato che attribuisce a quell’articolo l’altra immagine. I colleghi di Bufale.net parlano di aberrazione di Google che, secondo loro, avrebbe accompagnato un vecchio articolo con la miniatura di un articolo in tendenza ora. Io in realtà credo che si tratti di un falso al 100% realizzato da qualcuno dei primi commentatori di Antena 3, guarda caso profili perlopiù anonimi, che diffondono disinformazione politica e sulla pandemia.

Peraltro, cercando l’immagine con strumenti come TinEye, è facile accorgersi che la fotografia non è mai comparsa in rete prima di gennaio 2022:

In Italia il falso della BBC (o di Google se vogliamo dare credito alla teoria di Bufale.net) è stato ripreso da OraZero ma anche da Scenari Economici, tutti sfruttando la stessa immagine, tutti fidandosi di un singolo screenshot online e utilizzandolo come prova, perché è così che questa gente crede che si faccia fact-checking.

Funziona così: chi amministra blog come Scenari Economici e OraZero sa di avere un pubblico di lettori che si fidano ciecamente di quanto riportano, e se ne infischia totalmente di diffondere bufale facilmente verificabili. Avvelenatori di pozzi abituati a rimestare nel bidone dell’indifferenziata. Quello che è interessante è notare come siano sempre sul pezzo, pronti in pochissime ore a smontare a modo loro ogni narrazione che non gli vada a genio. A esser complottisti si potrebbe pensare ci sia una regia più alta, e se andiamo a vedere nei commenti al post Instagram di Erik Jennings vediamo come da diverse parti del mondo arrivino le stesse accuse basate sul solito screenshot, addirittura qualcuno arriva a dire che con la ricerca inversa è possibile verificare che la fotografia sia in rete dal 2015, probabilmente contando sulla mancanza di capacità o di voglia degli interlocutori di verificare in prima persona. Ma una volta smentito, scompare nel nulla.

Non credo sia necessario aggiungere altro, era un noioso sabato mattina, mi sono voluto divertire con qualcosa che era solo indirettamente collegato all’emergenza sanitaria.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.