100 morti per vaccino a Belfast?

Ci avete segnalato un commento che sta circolando online screenshottato, commento che riporta questo testo:

Io non sono no-vax. Sono vaccinata e pure le mie figlie. Ma su questo vaccino ormai ho le idee chiare. Non sono stati fatti studi approfonditi sugli effetti collaterali. Io e mio marito abbiamo molti parenti che lavorano in ospedale e una nostra cugina ci ha chiamato due giorni fa dicendo che all’ospedaLe di Belfast le 100 persone che si sono vaccinate due settimane fa sono morte tutte. Lei lo ha scoperto andando a ricercare i nomi nella base dati, accorgendosi che non c’era nemmeno un sopravvissuto. Tutte le morti sono state etichettate come infarto, incidente stradale, e chissà che. Fatto sta che quella gente è morta. Che coincidenza. Voi fate quello che vi pare.

C’è un punto nel testo che mi fa venire il dubbio che sia una traduzione da un’altra lingua, quel base dati, invece che database… ma non ho trovato la stessa identica frase né in inglese né in spagnolo o in russo, le tre lingue che mi è venuto da cercare. Chi l’ha scritto (anonimizzato per voi, ma a noi è stato segnalata in chiaro) è una persona che a quanto si legge dal suo profilo social ha vissuto in UK, e si è poi trasferita negli Emirati Arabi, ma questo lo si deduce da commenti lasciati sul suo profilo da lei e amici vari. In realtà nel profilo sostiene di vivere a Nowhere, Oklahoma. Vabbè, a noi quello che davvero interessa è:

Ma davvero sono morte 100 persone?

Ovviamente no, sarebbe una notizia da prima pagina, a cui sarebbero arrivati tutti se i fatti stessero come racconta il post qui sopra. Ovviamente non esiste un elenco pubblico con nomi e cognomi di chi si è vaccinato, ma i primissimi erano in case di riposo, quindi difficilmente sarebbero morti in incidenti stradali o “chissà che”.

Come spieghiamo da tempo chi fa affermazioni incredibili ha l’onere della prova, quindi sta a Erica o alla sua fantomatica cugina mostrare nomi e cognomi dei vaccinati e nomi e cognomi di questi fantomatici morti.

I primi vaccinati a Belfast sono stati i pazienti del Palmerston, una casa di riposo per pazienti con demenza senile. Tutti i pazienti e 35 membri dello staff sono tra coloro che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer a partire dall’8 dicembre 2020. Quindi anche l’ipotesi che una cugina che lavora in un ospedale abbia avuto accesso a dei dati dalla casa di cura risulta poco credibile. Erica avrebbe dovuto specificare che la cugina fosse impiegata in una casa di riposo.

Io spero che il commento di Erica e la sua bufala trovino quanto prima la via del cestino, e smettano di essere condivisi.

Non ritengo di dover aggiungere altro.

