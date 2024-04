Sta circolando uno screenshot di quello che sembrerebbe un articolo:

Allerta COVID: scoperte 7 nuove malattie associate ai vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca

In realtà, con quel titolo esatto, al momento non si trovano articoli pubblicati online in italiano, ed è molto probabile che si tratti di qualcosa di pubblicato poco dopo la partenza della campagna vaccinale del 2021. Il fatto che lo screenshot abbia ricominciato a circolare oggi genera, come sempre, confusione, specie in chi è già stato spaventato di suo negli ultimi quattro anni.

Purtroppo questo modo di comunicare e diffondere messaggi allarmanti è cavalcato da chi ha precisi interessi, politici e di potere, nel mantenere il proprio pubblico confuso e smarrito. Solo così può difatti convincerli a votare per determinati gruppi politici, o donare per specifiche cause, o promuovere narrazioni fuorvianti sui social dedicando tempo e impegno al tirare acqua gratis al mulino altrui.

Qui su BUTAC abbiamo affrontato l’argomento degli effetti collaterali dei vaccini in diversi articoli. Già da tempo abbiamo spiegato, tra i molti più competenti di noi che hanno affrontato l’argomento, che gli effetti collaterali come la miocardite sono stati associati ai vaccini mRNA, ma sempre sottolineando che questi casi sono rari e, nella stragrande maggioranza, risolvibili. È stato inoltre confrontato il rischio di sviluppare miocardite dopo l’infezione da COVID-19 rispetto a quello dopo la vaccinazione, riscontrando che il rischio è significativamente più alto in caso di infezione naturale rispetto alla vaccinazione​.

Per quanto riguarda i dati sulla trombosi e il vaccino AstraZeneca, è stato già sottolineato che, nonostante le preoccupazioni iniziali, gli eventi avversi come la trombosi con trombocitopenia indotta da vaccino (VITT) sono molto rari e la maggior parte dei casi può essere trattata efficacemente. Purtroppo una campagna mediatica fatta da soggetti interessati più al sensazionalismo che alle evidenze scientifiche ha fatto sì che ormai tutti rifiutino l’AstraZeneca.

Per non parlare delle tante volte che abbiamo parlato di reazioni avverse legate ai vaccini Pfizer. Reazioni che nessuno ha occultato, ma che, come nei casi precedenti, sono rare, nella maggior parte dei casi sono curabili; e comunque tutti gli studi fatti fino a oggi hanno dimostrato come i benefici dati dal vaccino superino abbondantemente i pericoli dati dai possibili rari effetti avversi.

Non tenere conto di questo e continuare un’assurda campagna basata principalmente sulla paura e sull’antiscienza è grave, perché porta il pubblico generalista a confusione. Come abbiamo già anticipato parlando della malattia X, dobbiamo essere il più possibile pronti ad affidarci alla comunità scientifica un’altra volta, quando sarà necessario ascoltare chi ha passato la vita a studiare pandemie e umanità. Continuare a dare ascolto a chi invece ci vorrebbe ignoranti e spaventati è pericolosissimo.

redazione at butac punto it