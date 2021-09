L’aereo gonfiabile

L’ho detto e ripetuto, di parlare di coronavirus qui su BUTAC non ne possiamo più, ma purtroppo il 99% delle segnalazioni che riceviamo continuano a riguardare la pandemia. Ogni volta che ci arriva qualcosa di diverso ammettiamo di accoglierlo a braccia aperte. È il caso di un video (anzi due) che ci avete segnalato, e che arrivano dall’Argentina. Ne parliamo perché farlo potrebbe aiutare YouTube a fare un po’ di pulizia.

I video sono pubblicati su una bacheca YT da quasi 900mila follower, una bacheca che monetizza quando può e che raccoglie denari per un tal Gustavo Chiappe, residente a Buenos Aires.

I video, come avrete capito, riguardano quell’aereo preso d’assalto dagli afghani che volevano lasciare il Paese dopo l’arrivo dei talebani. Il caro Nuevo Amanecer, al secolo Gustavo Rei Chiappe, sostiene che l’aereo con la sigla 1109 62nd AW 446th AW fosse in realtà un aereo gonfiabile. Sì, avete capito bene, un immenso gonfiabile sulla pista di Kabul. Tutta una messa in scena secondo il signor Chiappe, basterebbe vedere i finestrini che, sempre secondo lui, si vede che sono dipinti, o le ruote dell’aereo che non si vedono mai. Ovviamente non essendo né io né Chiappe a Kabul nessuno di noi ha una prova provata dei fatti, ma se invece che ascoltare le cavolate di Chiappe o concentrarvi sui particolari che vuole che guardiate usaste lo spirito critico, non ci vorrebbe molto a rendersi conto di come il signor Chiappe stia solo tentando di avvelenare il pozzo. Se fosse un aereo gonfiabile il peso della gente che ci si appoggia di lato dovrebbe farlo sbilanciare, sobbalzerebbe molto di più, ma più che altro in quel caso le domande da fare sarebbero: a chi giova la messa in scena? Ma ancora, se esistesse una singola prova che si trattasse di messa in scena non avremmo Fox News pronta all’attacco? E invece come potete vedere qui nessuno mette in dubbio che quello sia un vero aereo, anzi la redazione locale di Q13 Fox è ben contenta di poter dire che sono orgogliosi che si tratti di un aereo del 62esimo stormo di stanza alla Joint Base Lewis-McChord di Tacoma.

È vergognoso sfruttare una tragedia come quella di Kabul per cercare di portare acqua (e denari) al proprio mulino, vergognoso perché ci sono morti, ci sono persone seriamente spaventate per la propria vita in quel video. Gente che scappa da quello che hanno paura possa rivelarsi un inferno per loro. Davvero non ce ne vogliamo rendere conto?

Gustavo Chiappe ha due canali YouTube dove diffonde in spagnolo video complottisti di vario genere, difende soggetti come David Icke, spaccia disinformazione su pandemia e vaccini, difende (strano…) le politiche di soggetti come Putin e Donald Trump. Sarebbe bellissimo che tutto gli venisse demonetizzato, sarebbe bellissimo che PayPal gli chiudesse il conto. Sapete quanto velocemente questa gente svanisce quando non può più fare soldini sugli allocchi?

