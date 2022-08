Amazon vuole farti diventare ricco

Oggi mi sono divertito a dare spago a una di quelle telefonate per investire nel trading online, telefonate di cui abbiamo già parlato in precedenza. Il numero da cui mi hanno chiamato era il 3501464257, il primo contatto è con un messaggio registrato dove si presentano come Amazon, e sostengono che il mio numero sia stato selezionato tra i tanti clienti della multinazionale per partecipare a un investimento sicuro, che mi renderà ricco.

Stavolta invece che sbattere giù il telefono ho deciso di seguire le istruzioni: avevo tempo libero, potevo stare ad ascoltare cosa avevano da dirmi. Premo il tasto 2 per avere più informazioni e in pochissimo tempo vengo messo in contatto con una gentile signorina. Dall’accento non credo sia italiana ma parla benissimo la nostra lingua, ha solo un lievissimo accento che credo sia dell’Est Europa, ma non è importante. Quello che è importante è che Amazon vuole aiutarmi a diventare ricco e io non posso che esserne felice.

Non ho registrato la telefonata, ma l’offerta è la stessa che potete sentire qui:

Il problema è che dopo aver sentito ripetere per almeno quattro volte il marchio Amazon chiedo se sto parlando con una dipendente della multinazionale, e mi sento rispondere di no, lei lavora per un tramite che si occupa “per conto di Amazon” di quest’offerta. In pratica sarebbero l’azienda a cui Amazon avrebbe appaltato il servizio. Ci sono voluti alcuni minuti di domande serrate per farmi dire finalmente per che azienda operasse: MetaTrader 5. Una piattaforma che permette di operare sul trading online.

E quale sarebbe il sistema “pensato da Amazon“ per farmi diventare ricco? Investire un minimo di 250 euro su MetaTrader 5, seguendo le indicazioni di una sconosciuta al telefono.

Eh sì, sempre la solita truffa del trading online fatto tramite sconosciuti via web o via telefono. La cosa triste è che – viste quante segnalazioni simili riceviamo – è evidente che ci siano persone che ci cascano e che, mentre sono al telefono con assoluti sconosciuti, provvedono a tirare fuori la carta di credito e acquistare quanto gli viene offerto. No, Amazon non ha nulla a che fare con queste telefonate spam, nessuno nella squadra di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, ha pensato a come farvi diventare ricchi con il trading online.

Siamo di fronte a un call center che si occupa di spingere il trading online e che, con (false) promesse di grandi e praticamente certi guadagni, cerca di convincere più gente possibile a investire qualcosa. Nulla di diverso dai mille articoli che abbiamo già scritto sui vari Bitcoin Evolution & co., e anche la cifra che viene richiesta è quasi sempre la stessa, 250 euro. Non così tanti da mandarti in rovina, ma abbastanza per mettere le mani su gruzzoletti importanti anche se ci cascano in (relativamente) pochi.

Se qualcuno ci propone sistemi per diventare ricchi velocemente, domandiamoci sempre perché dovrebbero lavorare in un call center, e condividere l’affare con noi, invece che investire loro stessi e diventare ricchi…

Inutile aggiungere altro.

