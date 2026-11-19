Telecomando e complottismo

Approfondiamo perché negli ultimi tempi sembra che alcune piattaforme video si siano riempite di documentari complottisti

Un lettore mi ha inviato uno screenshot di un post su Instagram, quello che vedete qui sotto:

Vi riporto quanto scritto, per chi facesse fatica a leggere:

Ti ricordi quando questa

sembrava una teoria complottista?

Ora è diventato un documentario su Prime Se parlavi di scie chimiche eri preso per complottaro pazzo, ti ricordi? Adesso c’è un documentarioo su Prime Video che porta il tema davanti a MILIONI di persone! Il documentariuo “Cilmate trails” mette insieme geoingegneria, cambiamento climatico, whistleblower e testimonianze.

Già a dicembre 2025 ci occupammo di qualcosa del genere:

Su Prime Video è comparso un film di Morris San, al secolo Maurizio Sanna. E qui non stiamo parlando di un regista emergente o di un autore scomodo perseguitato dal sistema. Parliamo di uno dei creatori di contenuti italiani più attivi nella diffusione di teorie del complotto, specie durante la pandemia.

Da allora la situazione sembra ulteriormente peggiorata. Ma il vero problema è che io me ne accorgo solo ora, e solo guardando Prime Video Italia. In realtà la situazione è questa da anni. Ammetto l’errore: non avevo indagato abbastanza. C’è un motivo preciso per cui Amazon si è riempita di contenuti complottisti, né più né meno di una Telecolor o di un ByoBlu qualsiasi. E quel motivo va cercato soprattutto nel modo in cui i contenuti arrivano sulla piattaforma.

Come ci arriva un film complottista su Prime Video?

Amazon non sceglie tutto quello che trovate nel catalogo. Una parte enorme ce la mettono altri. Fino al 2021 bastava Prime Video Direct, il programma di autopubblicazione: chiunque avesse i diritti di un video poteva caricarlo e veniva pagato in base ai minuti visti. Nel 2020 il Wall Street Journal calcolò che circa due terzi dei titoli presenti su Prime Video americano erano stati caricati così, documentari complottisti compresi.

A febbraio 2021 Amazon ha chiuso la porta ai documentari caricati direttamente, senza spiegare perché (che siano i tanti “documentari” che raccontavano bugie sulla pandemia?). Oggi l’autopubblicazione serve solo per noleggio e acquisto, e solo in pochi paesi da cui l’Italia è, per fortuna e per ora, esclusa. Ma la porta di servizio è rimasta aperta: ovvero gli aggregatori, società che fanno da intermediari e piazzano i film su Prime Video per conto di chi li ha realizzati e prodotti. Sono loro che, magari in cambio di una percentuale sugli incassi, si occupano di preparare il film nel formato tecnico richiesto dalla piattaforma: se Amazon lo accetta il film compare su Prime Video, anche se parla di scie chimiche o fantamtici complotti di potere.

Sia per la piattaforma che per i disinformatori con un grande pubblico è un win-win, un affare in cui tutti ottengono un vantaggio e la possibilità di un flop è ridottissima. Per la realizzazione dei film, infatti, di solito si fa un crowdfunding per pagare la produzione. Poi, sugli stessi canali dove si sono raccolti i soldi, si condivide il link di Amazon. E così, tra le altre cose, i disinformatori si possono vantare di essere “su Prime”, come se Amazon gli avesse dato la sua benedizione.

Se anche ci fosse la “benedizione” di Amazon, poi, questo non significherebbe affatto che quei contenuti siano autorevoli. Ma solo che qualcuno, per denaro, ha scelto di dare visibilità a un contenuto. Contenuto che è stato fatto e realizzato dalle stesse persone che credono in quel che il documentario dice, e che quindi difficilmente produrranno qualcosa che vada contro il proprio credo.

Non ritengo sia necessario aggiungere altro se non qualche fonte per chi avesse voglia di approfondire, visto che noi ce ne siamo occupati oggi, ma che altri hanno tratto la questione ben prima di noi.

maicolengel at butac punto it

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