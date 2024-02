Gli annunci di lavoro truffaldini – Il caso di Vicky

La segnalazione di oggi in realtà è una testimonianza che abbiamo ricevuto da una lettrice che chiameremo solo Vicky (grazie di averci scritto), una testimonianza che riteniamo importante riportare per mettere in guardia i tanti che potrebbero incontrare situazioni simili.

Ci scrive Vicky:

In data 22/01, tramite LinkedIn, ho inviato la mia candidatura per un impiego come Addetto alla Biblioteca presso una generica “Biblioteca Comunale di Bergamo” (e già questo suona strano, come è a tutti noto per accedere a un posto di lavoro in biblioteca è necessario sostenere un concorso, in quanto trattasi di enti pubblici)

In data 29/01 mi è giunta una telefonata da un numero sconosciuto, ho risposto e una voce femminile, chiamandomi per nome e cognome, mi ha chiesto se stessi cercando lavoro. Io ho risposto di sì e la donna mi ha spiegato che chiamava per conto della società XXXX-YYYYY attiva nell’ambito della vendita di prodotti legati al caffé e presidi medici a cui avevo mandato il curriculum. Ho chiuso la telefonata e ho fatto ricerche web relative a quel numero di cellulare: è risultato che quel numero ha recensioni negative, viene indicato come “truffa” e si invitano gli utenti a “non rispondere”. Nella stessa pagina web erano riportate recentissime testimonianze di persone a cui era capitato qualcosa di molto simile: tutti loro avevano inviato il proprio CV per occupazioni come addetto back office, segretario o magazziniere, per poi scoprire che questi annunci sono specchietti per le allodole, in quanto questi “signori” (le virgolette sono d’obbligo) sono in realtà alla ricerca di venditori porta a porta per i loro prodotti (!!!)

…

Mi rivolgo a tutti coloro che, come me, sono in cerca di un lavoro: si dovrebbe SEMPRE diffidare degli annunci pubblicati a nome di aziende con nomi “strani” e fare sempre le ricerche del caso sul web per verificarne l’esistenza.

Se qualcosa è troppo bello per essere vero, quasi sicuramente non lo è per nulla.